Galata Kulesi'nde skandal restorasyon!

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi'nin müzeye çevrilmesi için restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında tarihi kulenin içindeki duvarlarının inşaat aletleri ile yıkılması büyük tepkiye neden oldu.

BİR ÇOK İSİM SES ÇIKARDI

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, sosyal medya hesabı üzerinden duvarların kontrolsüz şekilde kırıldığını gösteren videoyu paylaşarak, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum.



Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir. pic.twitter.com/VVQ2n9MJR2 — Mahir Polat (@mhrpolat) August 12, 2020

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya çalkalandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da duruma sessiz kalmayarak Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Ongun yaptığı paylaşımda görüntülere tepki göstererek, ''Galata Kulesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon görünümlü faaliyetlerden yansıyan bu görüntüler içimizi yaktı. İBB olarak sıralı tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.'' açıklamasında bulundu.