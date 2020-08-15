Galata Kulesi'ndeki hatası nedeniyle istifa etti

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle tarihi Galata Kulesi'nin duvarlarının matkapla delindiğini belirtmişti. Bu görüntülerin özellikle sosyal medyada aşırı tepki çekmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Galata Kulesi'nin bulunduğu alana giderek kulede inceleme yapmak ve görüntüleri teyit etmek istemiş fakat tarihi kulenin içine girmeleri engellenmişti. Bunun üzerine İBB yetkilileri, tarihi kulede onaylanmış restorasyon projesi olmaksızın başlatılan çalışmalar nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na ve İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na suç duyurusunda bulunmuştu.

YAPILANI KİM İZAH EDEBİLİR?

Restorasyon işlemlerini gerçekleştiren şirketin genel müdürlüğünü de AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu eski üyesi Sevilay Tuncer Uludağ'ın yaptığı ortaya çıkınca restorasyon daha fazla tepkiye neden olmuştu. Bunların üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Galata Kulesi için kurulan bilim kurulunun üyesi Mimar Sinan Genim, kurulun önceki gün istifa ettiğini duyurdu. Cumhuriyet gazetesinden Haza l Ocak'a açıklamalarda bulunan Genim, ""Olacak iş değil. Bizim restorasyon projesinde imzamız yok. Bilim kurulu olarak restorasyon projesini inceledik. Bunun bilimsel bir tarafı mı var? Yapılanı kim izah edebilir? Bu büyük bir tahribata yol açmış değil ama yapım yöntemi kötü." şeklinde konuştu.