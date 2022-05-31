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Galata Kulesi'nin önünde kendini yakmıştı! O şahsın son durumuna ilişkin Valilik'ten açıklama geldi!

Galata Kulesi önünde kendini yakan şahsın sağlık durumuna ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, ismi açıklanamayan şahsın tedavisine devam edildiğini duyurdu.

Galata Kulesi'nin önünde kendini yakmıştı! O şahsın son durumuna ilişkin Valilik'ten açıklama geldi!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi önünde bu akşam akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Kimliği açıklanamayan bir şahıs, öğleden beri elinde gezdiği benzin bidonundaki tüm yakıcı maddeyi üzerine boca edip kendini yaktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ve polis ekipleri duruma müdahale etti. Son olarak şahsın sağlık durumuna ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Galata Kulesi'nin önünde kendini yakmıştı! O şahsın son durumuna ilişkin Valilik'ten açıklama geldi!

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kamuoyu bilgilendirdi. Kimliği açıklanamayan şahsın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada “Galata Kulesi Meydanı'nda kendini yakma teşebbüsünde bulunan şahsın hastanede tedavisi devam ediyor, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.” ifadeleri yer aldı.

Galata Kulesi'nin önünde kendini yakmıştı! O şahsın son durumuna ilişkin Valilik'ten açıklama geldi!

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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