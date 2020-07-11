Sezon finaline az bir zaman kala Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler'de kıyasıya yarış sürüyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde izleyicileri ve yarışmacıları final tarihi ve yeri hakkında bilgilendirdi. Final yerinin Galataport olmasının ardından biz de sizler için ilk olarak akıllara gelen Galataport nerede? Galataport nedir? Galataport İstanbul'un neresinde? sorularının cevaplarını haberimizde derledik.

GALATAPORT NEREDE?

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birisi olan Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alıyor.

GALATAPORT NEDİR?

Galataport porjesi sayesinde 6200 yolcu kapasiteli gemilerin İstanbul'a gelmesi mümkün olacak. Tophane Meydanı'nı 30 dönüme yakın alana yapılan Galataport projesi İstanbul'un en büyük meydanlarından biri haline gelecek. Karaköy'de bulunan Galataport'u Doğuş Holding yapıyor. İstanbul'un çehresini daha da değiştirmesi beklenen proje Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi olarak biliniyor.

Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan sahil alanını kapsayan saha 1.2 kilometrelik sahil şeridini projelendiriyor.

GALATAPORT İSTANBUL'UN NERESİNDE?

Galataport projesinde, Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra proje alanında yer alan İstanbul Modern Sanat Müzesinin bulunduğu binanın yıkılmasıyla yapım çalışmalarına hız verilmiş, geçen yıl ilk ilk beton dökme işleminin ardından yeni binaların yapılmasına başlanmıştı.

SURVİVOR 2020 SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı tarafından paylaşılan bilgilere göre; büyük final Pazartesi ve Salı olacak. Salı akşamı da, yani 14 Temmuz Salı akşamı Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.