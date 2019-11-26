Galatasaray 1 - 1 Club Brugge

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci hafta maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü kendi evinde ağırladı.

Galatasaray'ın Avrupa serüvenini sürdürmesi için bu maçtan 3 puan elde etmesi önemliydi. Büyük eksiklerle maça çıkan Galatasaray'da forvet bölgesinde Adem Büyük zorunlu olarak görev yaptı.

Galatasaray’da Adem Büyük, Club Brugge karşısında attığı gole sarı-kırmızılıların bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakanın 11. dakikasında sahneye çıkan Adem Büyük, Cimbom'un bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk gol sevincini yaşattı.

Galatasaray - Club Brugge maçında 90+2'de Diatta'nın golü ile Galatasaray - Club Brugge maçı 1-1 berabere sona erdi.

GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇINDAN DAKİKALAR

2. dakikada Galatasaray, önemli bir şans yakaladı. Ömer Bayram'ın uzak mesafeden serbest vuruşta kaleye gönderdiği topu Mignolet, direk dibinden çıkarırken dönen topta Feghouli'nin içeri yaptığı ortaya rövaşata ile Adem Büyük'ün vuruşu, üstten dışarı gitti.

9. dakikada Club Brugge'ün sağ kanattan Krepin Diatta ile ön direğe kullandığı kornerde savunmadan gelen Mechele'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

GOL | 11. dakikada Galatasaray, Adem Büyük ile golü buldu. Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada topu çok şık şekilde kontrol eden Adem Büyük, uzak köşeye çok şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

SARI KART | 14. dakikada Mario Lemina, Openda'ya yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın ilk sarı kartını gördü.

17. dakikada Galatasaray ceza sahasına yapılan ortaya Marcao ile yükselen Muslera topu uzaklaştırırken Brezilyalı oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda Club Brugge atağı devam etti ve Dennis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruş bir kez daha Muslera'da kaldı.

22. dakikada Brugge sağ kanattan etkili gelirken yapılan ortada Openda'nın vuruşu dışarı gitti ki pozisyonun sona ermesiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23. dakikada Club Brugge'ün sol kanattan geliştirdiği atakta Krepin Diatta'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

SARI KART | 28. dakikada Club Brugge'de Ricca, Mariano'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 31. dakikada tehlikeli gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ı düşüren Brugge'ün sağ beki Clinton Mata, sarı kart gördü.

SARI KART | 33. dakikada Club Brugge'ün tacı çabuk kullanmasını engelleyen Mariano, sarı kart gördü.

36. dakikada Club Brugge, oldukça etkili geldi. Vanaken'in kafa vuruşuyla sağ kanada açılan topta Diatta'nın ortasında Openda ön direkte etkili bir vuruş yaparken Muslera, başarılı kurtarışla topu kornere çeldi.

36. dakikada kullanılan Club Brugge kornerinde Vanaken'in yaptığı kafa vuruşu yine Muslera'da kaldı.

39. dakikada Club Brugge'ün çıkarken yaptığı top kaybı sonrası Seri, sol kanattan topu içeri ortaladı. Savunmadan seken topla sol çizgide buluşan Adem Büyük'ün altı pasta topu kale önüne çevirmesine yine savunma izin vermedi.

47. dakikada Club Brugge, sağ kanattan çok etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında Dennis, iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak sol ayakla altı pas üzerinden vuruşunu yaparken Muslera kritik bir kurtarışa imza attı.

52. dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın şutu yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Club Brugge, ceza sahasının hemen önünden sol çapraza yakın bölgeden bir serbest vuruş kullandı. Hans Vanaken'in vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Club Brugge'de 58. dakikada Dennis kenara gelirken Schrijvers oyuna dahil oldu.

SARI KART | 66. dakikada Club Brugge'de Krepin Diatta, Jean-Michael Seri'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

70. dakikada Galatasaray'da sol kanatta Ömer Bayram, Mechele'den sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Adem Büyük'ün altı pas üzerinde gelişine yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

74. dakikada orta sahadan şık paslarla çıkan Galatasaray'da Lemina'nın uzak mesafeden yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

75. dakikada Club Brugge'ün çıkarken kaptırdığı topta sağ kanattan topla ortaya doğru kateden Sofiane Feghouli'nin ceza sahası ön çizgisinden sol ayakla yaptığı vuruş, Mignolet'de kaldı.

SARI KART | 77. dakikada Club Brugge'de teknik direktör Clement, itirazları sonucunda sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Club Brugge'de 77. dakikada Openda oyundan çıkarken Okereke oyuna girdi.

78. dakikada savunma arkasına atılan topta Okereke'nin vuruşu savunmadan döndü. Sonrasında atağa destek veren De Ketelaere'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Schrijvers'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

80. dakikada Galatasaray kalesi büyük tehlike atlattı. Yerleşik savunmada ceza sahası içi sağ çaprazda arkaya hareketlenen Okereke, çaprazdan Muslera ile karşı karşıya yaptığı vuruş uzak direğin yanından dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 80. dakikada Ömer Bayram oyundan çıkarken Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

84. dakikada Diatta'nın pasında yine savunma arkasına hareketlenen Okereke'ye Mario Lemina vuruş izni vermedi. Sonrasında De Ketelaere'nin vuruşu ise Nagatomo & Donk ikilisinden döndü.

SARI KART | 85. dakikada Galatasaray'da Yuto Nagatomo, sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 87. dakikada Younes Belhanda oyundan çıkarken Emre Mor oyuna giren isim oldu.

GOL | 90+2. dakikada Club Brugge'de Krepin Diatta'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1.

KIRMIZI KART | 90+3. dakikada Club Brugge'de gol sevinci sırasında Krepin Diatta ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

KIRMIZI KART | 90+3. dakikada Club Brugge'de gol sevincinde korner direğine tekme atarak Mata da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Belçika’nın Club Brugge ekibini konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile yapılan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk yedeğe çekilirken, sakat olan Ryan Babel ile UEFA’ya verilen listede isimleri bulunmayan Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise kadroda yer almadı.

Club Brugge müsabakasında bu futbolcuların yerlerine Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri ve Younes Belhanda forma giydi.

Galatasaray’da Babel’in yanı sıra sakatlıkları devam eden Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı da maçın kadrosunda bulunmadı.

Cezalılar Steven Nzonzi ve Yunus Akgün müsabakada forma giyemedi.

Galatasaray, maça Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

FERNANDO MUSLERA İLK 11'DE

Galatasaray’da sakatlığı geçen kaleci Fernando Muslera, müsabakaya ilk 11’de çıktı.

Muslera, Uruguay Milli Takım’ında yaşadığı sakatlık nedeniyle Süper Lig’deki Medipol Başakşehir maçında forma giyememişti.

TERİM,18 KİŞİLİK KADROSUNA ALTYAPIDAN 4 FUTBOLCU ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakat, cezalı ve UEFA listesinde bulunmayan oyuncuların yokluğunda maçın 18 kişilik kadrosuna altyapıdan 4 futbolcuyu aldı.

Fatih Terim, UEFA’ya bildirim zorunluğu olmayan genç oyuncular Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Kaan Arslan ve Gökay Güney’i maçta yedekler arasında tuttu.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde genç oyuncuların dışında kaleci Okan Kocuk ile Selçuk İnan ve Emre Mor oturdu.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN TERİM'E DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Fatih Terim’e destek verdi.

Taraftarların uzun süre "İmparator Fatih Terim" diye bağırdığı tecrübeli teknik adam, saha içine girerek tribünleri alkışladı.

CLUB BRUGGE'DE MBAYE DİAGNE MÜSABAKANIN KADROSUNDA YOK

Club Brugge’ün sezon başında Galatasaray’dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Belçika ekibinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, İstanbul’a getirilmedi.

Club Brugge’de ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçın kadrosunda bulunmadı.

GALATASARAY, GENÇLİK LİGİ MAÇI İSE 2-1 ÜSTÜNLÜKLE SONA ERDİ

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi’nde oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçta sarı-kırmızılı takımın gollerini Atalay Yıldırım ve Mustafa Fettahoğlu atarken, Club Brugge’ün golünü Mathias De Wolf kaydetti.

Grupta 6 puanı olan Galatasaray üçüncü sırada yer alırken, 9 puana sahip Club Brugge ise ikinci sırada bulunuyor.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesinde iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar ve Mahmut Recevik, Club Brugge Kulübü Başkanı Bart Verhaege, kulüp üst yöneticisi Vicent Mannaert, yönetim kurulu üyeleri Jan Boone, Peter Vanhecke, Bart Coeman ve Sam Sabbe ile UEFA delegesi Elena Kobak katıldı.

ADEM'İN GOLÜ SONRASI FATİH TERİM'İN SEVİNCİ

Sarı kırmızılı ekip maçın 11. dakikasında Adem Büyük'ün şık golüyle 1-0 öne geçmişti.

Galatasaray'ın bu sezon Devler Ligi'ndeki bu ilk golü sonrası Fatih Terim'in saha kenarındaki tepkisi ise sosyal medyada kısa sürede 'trend topic' oldu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim gol sonrası ellerini sıkarak havaya kaldırdı ve "Allahuekber" diye bağırdı.