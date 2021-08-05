Galatasaray 10 numarasını İngiltere'de buldu! Alen Haliloviç cimboma yakın

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferlerde gaza basıldı. Bu sezon iddialı bir kadro kurarak hem ligde hem de Avrupa'da başarı sağlamak isteyen Galatasaray, 10 numara transferi için İngiltere'li Alen Haliloviçi gündemine aldı.

FATİH TERİM ONAYI VERDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in de bu bölgeye transfer yapılması gerektiği ifade edilmişti. Yönetim, bu bölge için İngiliz oyuncunun ismini Fatih Terim'e sundu. Bu ismin sistemine uyduğunu ifade eden Terim, maliyetin uyuması durumunda transfere onay verdi.

TEKLİF BEKLİYOR

Galatasaray'ın teklif yaptığı teklif yapılan Hırvat oyuncudan cevap bekleniyor. Önceliğini İngiltere'de kalmak olarak belirleyen Halilovic, ada ekiplerinden bir transfer teklifi yapılmasını bekliyor. 25 yaşındaki futbolcu, istediği teklifi alamazsa Galatasaray forması giyecek.

ALEN HALİLOVİC KARİYERİ

18 Haziran 1996 tarihinde Hırvatistan'da doğan Alen Halilovic, futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başladı. İspanyol devi Barcelona'da da forma giyen Halilovic, sırasıyla Sporting Gijon, Hamburg, Las Palmas, Milan, Standard Liege, Heerenveen ve Birmingham akımlarında oynadı. Sol ayaklı İngiliz oyuncunun güncel piyasa değeri 600 bin Euro civarında.

Alen Halilovic, Hırvatistan Milli Takımı'nda da 10 kez forma giydi.