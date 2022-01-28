Galatasaray 2-6 Tuzlaspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’e verilen ara ile birlikte takımlar hazırlık maçı ile form tutmak ve hazırlanmak istedi. Bu kapsamda Galatasaray ile Tuzlaspor karşılaştı. Karşılaşmada ilk gol Galatasaray'dan geldi. Sarı kırmızılı ekip Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de skoru koruyamadı. Tuzlaspor etkili oynadığı maçta 6-2'lik skorla galip geldi.

EZEH ŞOV YAPTI

Maçta Galatasaray'ın golleri 15. dakikada Kutay Kurt (kendi kalesine) ve 66. dakikada Ömer Bayram'dan gelirken Tuzlaspor'da Ezeh 20, 28.ve 50. dakikada attığı gollerle hattrick yaptı. Mavi-beyazlı ekibin diğer gollerini 59. dakikada Kutay Kurt ve 78. dakikada Sedat Şahintürk kaydetti.