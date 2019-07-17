Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! | İlk maç kimle | Galatasaray derbileri ne zaman?

Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Galatasaray ilk hafta kimle karşılaşacak?
Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Bu akşam gerçekleşen fikstür çekiminin ardından takımların maç takvimi belli oldu. Galatasaraylılar, takımının yeni sezonda oynayacağı maç fikstürünü internet üzerinde aramaya başladı. Detayları sizler için derledik. İşte Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Galatasaray ilk hafta kimle karşılaşacak? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz..
Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar, takımının yeni sezonda oynayacağı maç fikstürünü internette araştırmaya başladı. Biz de detayları sizler için derledik. İşte Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Galatasaray ilk hafta kimle karşılaşacak? sorusunun cevabı haberimizde...
GALATASARAY 2019-2020 SEZONU FİKSTÜRÜ! GALATASARAY İLK HAFTA KİMLE KARŞILAŞACAK?
Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
GALATASARAY FİKSTÜR
1. HAFTA
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
2. HAFTA
Galatasaray - Konyaspor
3. HAFTA
İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray
4. HAFTA
Galatasaray - Kasımpaşa
5. HAFTA
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
6. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
7. HAFTA
Gençlerbirliği - Galatasaray
8. HAFTA
Galatasaray - Sivasspor
9. HAFTA
Beşiktaş - Galatasaray
10. HAFTA
Galatasaray - Çaykur Rizespor
11. HAFTA
Gazişehir Gaziantep - Galatasaray
12. HAFTA
Galatasaray - Medipol Başakşehir
13. HAFTA
Trabzonspor - Galatasaray
14. HAFTA
Galatasaray - Alanyaspor
15. HAFTA
Galatasaray - Ankaragücü
16. HAFTA
Göztepe - Galatasaray
17. HAFTA
Galatasaray - Antalyaspor
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