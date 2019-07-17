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Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Galatasaray ilk hafta kimle karşılaşacak?

Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Bu akşam gerçekleşen fikstür çekiminin ardından takımların maç takvimi belli oldu. Galatasaraylılar, takımının yeni sezonda oynayacağı maç fikstürünü internet üzerinde aramaya başladı. Detayları sizler için derledik. İşte Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Galatasaray ilk hafta kimle karşılaşacak? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz..

Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Galatasaray ilk hafta kimle karşılaşacak?

Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar, takımının yeni sezonda oynayacağı maç fikstürünü internette araştırmaya başladı. Biz de detayları sizler için derledik. İşte Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! Galatasaray ilk hafta kimle karşılaşacak? sorusunun cevabı haberimizde...

Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! | İlk maç kimle | Galatasaray derbileri ne zaman?

GALATASARAY 2019-2020 SEZONU FİKSTÜRÜ! GALATASARAY İLK HAFTA KİMLE KARŞILAŞACAK?

Spor Toto Süper Lig'de, Trabzonspor'un efsane ismi Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi Hasan Akıncıoğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

GALATASARAY FİKSTÜR

1. HAFTA

Yukatel Denizlispor - Galatasaray

2. HAFTA

Galatasaray - Konyaspor

3. HAFTA

İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray

4. HAFTA

Galatasaray - Kasımpaşa

5. HAFTA

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

6. HAFTA

Galatasaray - Fenerbahçe

7. HAFTA

Gençlerbirliği - Galatasaray

8. HAFTA

Galatasaray - Sivasspor

9. HAFTA

Beşiktaş - Galatasaray

10. HAFTA

Galatasaray - Çaykur Rizespor

11. HAFTA

Gazişehir Gaziantep - Galatasaray

12. HAFTA

Galatasaray - Medipol Başakşehir

13. HAFTA

Trabzonspor - Galatasaray

14. HAFTA

Galatasaray - Alanyaspor

15. HAFTA

Galatasaray - Ankaragücü

16. HAFTA

Göztepe - Galatasaray

17. HAFTA

Galatasaray - Antalyaspor

Galatasaray 2019-2020 sezonu fikstürü! | İlk maç kimle | Galatasaray derbileri ne zaman?

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