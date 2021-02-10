Galatasaray - Alanyaspor iddaa oranları

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirveye ortak olan Galatasaray, ligde üst üste gelen galibiyetlerin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor. Kupanın son 16 turunda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçen Galatasaray, zorlu geçen maçın ardından Alanyaspor ile eşleşmişti. İki takım arasında oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.45'te Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak ve A Spor'dan izlenebilecek. Karşılaşma, Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecekken, yardımcılar Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar olacak.

MAÇIN İDDAA ORANLARI

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmada, ev sahibinin galibiyetine verilen oran, 1.75 olarak belirlendi. Deplasman ekibi Alanyaspor'un galibiyetine verilen oran ise 3.00 olarak belirlendi. Beraberlik oranı ise 3.2 şeklinde açıklandı.

