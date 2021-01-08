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Galatasaray, Alexander Sörloth'a talip oldu! Tek sorun maaş!

Ara transfer dönemi tüm heyecanıyla sürerken yeni bir transfer dedikodusu Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray, Alexander Sörloth'a talip oldu! Tek sorun maaş!

Süper Lig'de 2 sezondur santrfor bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Galatasaray, bu bölgede Bafetimbi Gomis'ten sonra bir türlü aradığı ismi bulamadı. Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından Falcao ve Diagne gibi maaş ve bonservis yükü oldukça fazla olan iki oyuncunun da beklenen verimi gösterememesi, sarı-kırmızılı camiayı yeni bir golcü transferine yöneltti. 

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da forma giyen ve gösterdiği performansla adeta fırtına gibi esen Sörtloth, Leipzig'e transfer olmuştu. Ancak Alman ekibinde beklenen yükselişi gösteremeyen Sörloth'a, Galatasaray talip oldu. 

Galatasaray, Alexander Sörloth'a talip oldu! Tek sorun maaş!466641-1179269902.jpg

KİRALIK FORMULÜ

Leipzig formasıyla yalnızca 3 maçta 90 dakika sahada kalabilen Sörloth için Galatasaraylı yöneticiler harekete geçti ve oyuncuyu kiralamak istediklerini Leipzig'e bildirdi. Galatasaray'ın bu transfer için önündeki tek sorun golcü futbolcunun aldığı maaş. Yıllık ücreti bonuslarla birlikte 4.5 milyon euro olan Sörloth'un maaşında indirim yapması için ayrıca bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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