Süper Lig'de her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başladı. Bu kapsamda ligin 15. haftasında Galatasaray ile Altay galibiyet hedefiyle karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler için Galatasaray - Altay canlı izle | Galatasaray - Altay maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

GALATASARAY - ALTAY CANLI İZLE

Galatasaray - Altay maçı 4 Aralık 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray - Altay maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.

GALATASARAY - ALTAY CANLI İZLE

GALATASARAY - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galatasaray - Altay maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GALATASARAY - ALTAY MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Berkan, Feghouli, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed.

Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan, Poko, Pinares, Rodriguez, Zeki Yıldırım, Kappel, Bamba.