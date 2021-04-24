Galatasaray- Antalyaspor maç sonucu: 1-0 Son dakika... Süper Ligin 37.haftasında Galatasaray, Fraport- Tav Antalyaspor'a konuk oldu. Büyük mücadelede sarı kırmızılı takım Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. İşte Mete Kalkavan'ın hakemlik yaptığı maçtan dakikalar...

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Son dakika... Süper Lig'de ligin bitimine sayılı haftalar kala şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray, Ersun Yanal yönetiminde iyi bir oyun sergileyen Antalyaspor'a konuk oldu. Bu akşam oynanan maç Antalya Stadyumunda saat 20.30'da başladı. Büyük mücadele uzatmayla sona erdi. Mücadelede Galatasaray, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. İLK YARIDAN DAKİKALAR Dakika 6'da ceza sahası içi sol çaprazından Fredy’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Dakika 9'da Ömer Bayram’ın ceza sahası içi sol tarafından arka direğe kestiği ortada Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Dakika 13'de Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışından vuruşu meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. Dakika 33'de Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından sert şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

Dakika 34'de ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Gedson Fernandes’in direk kaleye gönderdiği şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi. Dakika 35'de Gedson Fernandes’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti. Dakika 41'de ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın şutunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi. Dakika 45+3'de çalımlarla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını kale önündeki Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Halil'in dokunuşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı.

Dakika 45+4'de Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı. İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR Dakika 57'de ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram’ın şutunu kaleci çıkartmayı başardı. Dakika 58'de Podolski, Şener’e yaptığı faul nedeniyle 2 sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı. Dakika 70'de Mostafa Mohamed’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çıkartabildi. Dakika 77'de ise sağ kanattan ceza alanına giren Şener, son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Mostafa Mohamed vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. Maç 1-0 oldu. Maç bitiminde de rahat durmayan Kudriashov, hakeme itirazlarından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Tayfun Altuntaş Editör Fraport-tav Antalyaspor