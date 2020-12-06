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Galatasaray, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Galatasaray ve Atakaş Hatayspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile 05.12.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maç sonucu:

GALATASARAY ATAKAŞ HATAYSPOR
Galatasaray Atakaş Hatayspor
3 0

Galatasaray Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Galatasaray, Atakaş Hatayspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 19:00

Galatasaray Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Bora Özkara(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Yakup Özhan(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

99. Fatih Öztürk, 4. Taylan Antalyalı, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne

Yedekler

34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 10. Younes Belhanda, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 66. Arda Turan, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ATAKAŞ HATAYSPORAtakaş Hatayspor

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 2. Burak Can Çamoğlu, 90. Strahıl Venkov Popov, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 33. Yavuz Buğra Boyar, 6. Jean Claude Bıllong, 4. Soner Örnek, 23. Abdurrahman Canlı, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 9. Aaron Salem Boupendza, 11. Gökhan Karadeniz, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 20. Mirkan Aydın

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor107212052315
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş106132017193
5Göztepe103611610156
6Konyaspor10433127155
7Gaziantep FK103611513152
8Başakşehir FK114341716151
9Kasımpaşa114341313150
10Fatih Karagümrük103521711146
11Yeni Malatyaspor10343111313-2
12Çaykur Rizespor9333121412-2
13Trabzonspor10334121512-3
14Hatayspor833271212-5
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor92348119-3
17BB Erzurumspor1023511179-6
18Kayserispor102356129-6
19Gençlerbirliği102268178-9
20Denizlispor91358166-8
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları

04.12.2020Beşiktaş3-0Kasımpaşa
05.12.2020Galatasaray3-0Hatayspor
05.12.2020Göztepe1-1Kayserispor
05.12.2020Konyaspor2-0BB Erzurumspor
05.12.2020Yeni Malatyaspor1-1Başakşehir FK
05.12.2020Gençlerbirliği2-1Alanyaspor
06.12.2020DenizlisporFenerbahçe
06.12.2020AntalyasporMKE Ankaragücü
06.12.2020Fatih KaragümrükÇaykur Rizespor
07.12.2020TrabzonsporSivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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