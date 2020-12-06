Galatasaray, Atakaş Hatayspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Galatasaray ve Atakaş Hatayspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 11. hafta maçında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile 05.12.2020 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Galatasaray, Atakaş Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Galatasaray, Atakaş Hatayspor maç sonucu:
|Galatasaray
|Atakaş Hatayspor
|3
|0
Galatasaray Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Galatasaray, Atakaş Hatayspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.12.2020 19:00
Galatasaray Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri
Erkan Özdamar(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Abdullah Bora Özkara(2. Yardımcı Hakem), Bülent Birincioğlu(dördüncü Hakem), Mete Kalkavan(var), Yakup Özhan(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
99. Fatih Öztürk, 4. Taylan Antalyalı, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 17. Oğulcan Çağlayan, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 89. Sofıane Feghoulı, 90. Mbaye Dıagne
Yedekler
34. Okan Kocuk, 2. Şener Özbayraklı, 10. Younes Belhanda, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 66. Arda Turan, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 55. Yusuf Abdioğlu, 14. Pablo Renan Dos Santos, 2. Burak Can Çamoğlu, 90. Strahıl Venkov Popov, 5. Isaac Sackey, 8. Aabıd Rayane, 10. Selim Ilgaz, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 33. Yavuz Buğra Boyar, 6. Jean Claude Bıllong, 4. Soner Örnek, 23. Abdurrahman Canlı, 7. Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, 9. Aaron Salem Boupendza, 11. Gökhan Karadeniz, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 20. Mirkan Aydın
Teknik Sorumlu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 11. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|10
|7
|2
|1
|20
|5
|23
|15
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Göztepe
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|15
|6
|6
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|15
|5
|7
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|8
|Başakşehir FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|15
|1
|9
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|15
|0
|10
|Fatih Karagümrük
|10
|3
|5
|2
|17
|11
|14
|6
|11
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|13
|-2
|12
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|13
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|14
|Hatayspor
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|12
|-5
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|10
|2
|3
|5
|11
|17
|9
|-6
|18
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|9
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|-9
|20
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları
|04.12.2020
|Beşiktaş
|3-0
|Kasımpaşa
|05.12.2020
|Galatasaray
|3-0
|Hatayspor
|05.12.2020
|Göztepe
|1-1
|Kayserispor
|05.12.2020
|Konyaspor
|2-0
|BB Erzurumspor
|05.12.2020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Başakşehir FK
|05.12.2020
|Gençlerbirliği
|2-1
|Alanyaspor
|06.12.2020
|Denizlispor
|Fenerbahçe
|06.12.2020
|Antalyaspor
|MKE Ankaragücü
|06.12.2020
|Fatih Karagümrük
|Çaykur Rizespor
|07.12.2020
|Trabzonspor
|Sivasspor