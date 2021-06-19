Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oyları
Galatasaray Futbol Kulübü'nde seçim heyecanı devam ediyor. Açılan sandıklardan çıkan oy oranlarını tüm taraftarlar ilgiyle takip ederken Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oyları konuları araştırılıyor. İşte açılan sandıklarda son durum...
Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın başkanlık için yarıştığı Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimlerde son durum merak ediliyor. Saat 15:00'te sona eren oy verme işlemi hakkında, Genel Kurul'da yapılan açıklamaya göre toplam 4731 oy kullanıldı.
GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMADA SON DURUM
Eşref Hamamcıoğlu: 840
Burak Elmas: 712
Metin Öztürk: 457
Yiğit Şardan: 314
İbrahim Özdemir: 60
GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 2021 | SEÇİM SONUÇLARI ANLIK OY SAYIMI | GALATASARAY AÇILAN SANDIK OYLARI
1. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 48
Metin Öztürk: 32
Burak Elmas: 27
Yiğit Şardan: 16
İbrahim Özdemir: 5
2. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 72
Metin Öztürk: 46
Burak Elmas: 36
Yiğit Şardan: 12
İbrahim Özdemir: 4
3. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 70
Metin Öztürk: 38
Burak Elmas: 34
Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 4
4. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 47
Burak Elmas: 38
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 9
5. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 65
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 35
Yiğit Şardan: 21
İbrahim Öztürk: 2
6. SANDIK SONUCU
Burak Elmas: 36
Eşref Hamamcıoğlu: 54
İbrahim Özdemir: 4
Metin Öztürk: 31
Yiğit Şardan: 27
7. SANDIK SONUCU
Burak Elmas: 45
Eşref Hamamcıoğlu: 66
İbrahim Özdemir: 0
Metin Öztürk: 26
Yiğit Şardan: 14
8. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 68
Burak Elmas: 34
Metin Öztürk: 28
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 2
9. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 56
Burak Elmas: 47
Metin Öztürk: 21
Yiğit Şardan: 23
İbrahim Özdemir: 7
10. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 59
Burak Elmas: 44
Metin Öztürk: 25
Yiğit Şardan: 7
İbrahim Özdemir: 4
11. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 44
Burak Elmas: 53
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
12. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Burak Elmas: 57
Metin Öztürk: 17
Yiğit Şardan: 23
İbrahim Özdemir: 4
13. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 45
Burak Elmas: 59
Metin Öztürk: 18
Yiğit Şardan: 24
İbrahim Özdemir: 3
14. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 15
Burak Elmas: 45
Metin Öztürk: 34
Yiğit Şardan: 36
İbrahim Özdemir: 3
15. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Burak Elmas: 67
Metin Öztürk: 17
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
16. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 49
Burak Elmas: 54
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 25
İbrahim Özdemir: 1
17. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 44
Burak Elmas: 53
Metin Öztürk: 34
Yiğit Şardan: 36
İbrahim Özdemir: 6
18. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Burak Elmas: 49
Metin Öztürk: 16
Yiğit Şardan: 22
İbrahim Özdemir 6
19. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 37
Burak Elmas: 68
Metin Öztürk: 18
Yiğit Şardan: 17
İbrahim Özdemir: 1
20. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu: 36
Burak Elmas: 52
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
21. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
22. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
23. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
24. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
25. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
26. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
27. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
28. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
29. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
30. SANDIK SONUCU
Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir
Kaynak: Futbolarena