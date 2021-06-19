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Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oyları

Galatasaray Futbol Kulübü'nde seçim heyecanı devam ediyor. Açılan sandıklardan çıkan oy oranlarını tüm taraftarlar ilgiyle takip ederken Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oyları konuları araştırılıyor. İşte açılan sandıklarda son durum...

Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oyları

Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın başkanlık için yarıştığı Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimlerde son durum merak ediliyor. Saat 15:00'te sona eren oy verme işlemi hakkında, Genel Kurul'da yapılan açıklamaya göre toplam 4731 oy kullanıldı.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMADA SON DURUM

Eşref Hamamcıoğlu: 840
Burak Elmas: 712
Metin Öztürk: 457
Yiğit Şardan: 314
İbrahim Özdemir: 60

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 2021 | SEÇİM SONUÇLARI ANLIK OY SAYIMI | GALATASARAY AÇILAN SANDIK OYLARI

1. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 48
Metin Öztürk: 32
Burak Elmas: 27
Yiğit Şardan: 16
İbrahim Özdemir: 5

2. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 72
Metin Öztürk: 46
Burak Elmas: 36
Yiğit Şardan: 12
İbrahim Özdemir: 4

3. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 70
Metin Öztürk: 38
Burak Elmas: 34
Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 4

4. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 47
Burak Elmas: 38
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 9

Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oyları

5. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 65
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 35
Yiğit Şardan: 21
İbrahim Öztürk: 2

6. SANDIK SONUCU

Burak Elmas: 36
Eşref Hamamcıoğlu: 54
İbrahim Özdemir: 4
Metin Öztürk: 31
Yiğit Şardan: 27

7. SANDIK SONUCU

Burak Elmas: 45
Eşref Hamamcıoğlu: 66
İbrahim Özdemir: 0
Metin Öztürk: 26
Yiğit Şardan: 14

8. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 68
Burak Elmas: 34
Metin Öztürk: 28
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 2

9. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 56
Burak Elmas: 47
Metin Öztürk: 21
Yiğit Şardan: 23
İbrahim Özdemir: 7

10. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 59
Burak Elmas: 44
Metin Öztürk: 25
Yiğit Şardan: 7
İbrahim Özdemir: 4

11. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 44
Burak Elmas: 53
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4

Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oyları

12. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 41
Burak Elmas: 57
Metin Öztürk: 17
Yiğit Şardan: 23
İbrahim Özdemir: 4

13. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 45
Burak Elmas: 59
Metin Öztürk: 18
Yiğit Şardan: 24
İbrahim Özdemir: 3 

14. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 15 
Burak Elmas: 45
Metin Öztürk: 34
Yiğit Şardan: 36
İbrahim Özdemir: 3

15. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 41
Burak Elmas: 67
Metin Öztürk: 17
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4

16. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 49
Burak Elmas: 54
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 25
İbrahim Özdemir: 1

17. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 44
Burak Elmas: 53 
Metin Öztürk: 34 
Yiğit Şardan: 36 
İbrahim Özdemir: 6

18. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 41
Burak Elmas: 49 
Metin Öztürk: 16 
Yiğit Şardan: 22 
İbrahim Özdemir 6

19. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 37
Burak Elmas: 68
Metin Öztürk: 18
Yiğit Şardan: 17
İbrahim Özdemir: 1

Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oylarıq

20. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 36
Burak Elmas: 52 
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4

21. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

22. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

23. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

24. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

25. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

26. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

27. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

28. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

29. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

30. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:
Burak Elmas:
Metin Öztürk:
Yiğit Şardan:
İbrahim Özdemir

Kaynak: Futbolarena

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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