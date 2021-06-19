Galatasaray başkanlık seçimleri 2021 | Seçim sonuçları anlık oy sayımı | Galatasaray açılan sandık oyları

Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın başkanlık için yarıştığı Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimlerde son durum merak ediliyor. Saat 15:00'te sona eren oy verme işlemi hakkında, Genel Kurul'da yapılan açıklamaya göre toplam 4731 oy kullanıldı.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMADA SON DURUM

Eşref Hamamcıoğlu: 840

Burak Elmas: 712

Metin Öztürk: 457

Yiğit Şardan: 314

İbrahim Özdemir: 60

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMLERİ 2021 | SEÇİM SONUÇLARI ANLIK OY SAYIMI | GALATASARAY AÇILAN SANDIK OYLARI

1. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 48

Metin Öztürk: 32

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

İbrahim Özdemir: 5

2. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 72

Metin Öztürk: 46

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 12

İbrahim Özdemir: 4

3. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 70

Metin Öztürk: 38

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 14

İbrahim Özdemir: 4

4. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 47

Burak Elmas: 38

Metin Öztürk: 29

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 9

5. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 65

Burak Elmas: 36

Metin Öztürk: 35

Yiğit Şardan: 21

İbrahim Öztürk: 2

6. SANDIK SONUCU

Burak Elmas: 36

Eşref Hamamcıoğlu: 54

İbrahim Özdemir: 4

Metin Öztürk: 31

Yiğit Şardan: 27

7. SANDIK SONUCU

Burak Elmas: 45

Eşref Hamamcıoğlu: 66

İbrahim Özdemir: 0

Metin Öztürk: 26

Yiğit Şardan: 14

8. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 68

Burak Elmas: 34

Metin Öztürk: 28

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 2

9. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 56

Burak Elmas: 47

Metin Öztürk: 21

Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 7

10. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 59

Burak Elmas: 44

Metin Öztürk: 25

Yiğit Şardan: 7

İbrahim Özdemir: 4

11. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 44

Burak Elmas: 53

Metin Öztürk: 30

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

12. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Burak Elmas: 57

Metin Öztürk: 17

Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 4

13. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 45

Burak Elmas: 59

Metin Öztürk: 18

Yiğit Şardan: 24

İbrahim Özdemir: 3

14. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 15

Burak Elmas: 45

Metin Öztürk: 34

Yiğit Şardan: 36

İbrahim Özdemir: 3

15. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Burak Elmas: 67

Metin Öztürk: 17

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

16. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 49

Burak Elmas: 54

Metin Öztürk: 30

Yiğit Şardan: 25

İbrahim Özdemir: 1

17. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 44

Burak Elmas: 53

Metin Öztürk: 34

Yiğit Şardan: 36

İbrahim Özdemir: 6

18. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Burak Elmas: 49

Metin Öztürk: 16

Yiğit Şardan: 22

İbrahim Özdemir 6

19. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 37

Burak Elmas: 68

Metin Öztürk: 18

Yiğit Şardan: 17

İbrahim Özdemir: 1

20. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu: 36

Burak Elmas: 52

Metin Öztürk: 29

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

21. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

22. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

23. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

24. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

25. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

26. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

27. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

28. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

29. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

30. SANDIK SONUCU

Eşref Hamamcıoğlu:

Burak Elmas:

Metin Öztürk:

Yiğit Şardan:

İbrahim Özdemir

Kaynak: Futbolarena