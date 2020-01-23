Galatasaray Çaykur Rizespor maç sonucu | Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor’u ağırladı. Galatasaray, 60. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle öne geçerken, Çaykur Rizespor, 77. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın attığı gol sonucunda beraberliği yakaladı. Maç, 82. dakikada Lemina'nın attığı gol sonucu Galatasaray 2-1 sona erdi.

Galatasaray bu sonuçla çeyrek final biletini aldı.

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

1′ Mücadele Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla başladı.

7′ Galatasaray rakip kalede gol arıyor…

13′ Sekidika rakip kaleye dripling yaptı, ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci topu kornere çeldi.

15′ Ömer Bayram rakip ceza sahası içerisinde iki mücadele sonrasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi! Fatih Terim de karara tepki gösterdi, VAR’dan pozisyonun temiz olduğu kararı çıktı.

25′ Galatasaray rakip yarı sahada yaptığı presin meyvesini aldı. Rizespor’un hatasında Ömer Bayram’ın kafa vuruşunu kaleci Tarık çok iyi çıkardı!

31′ Taylan Antalyalı’nın ceza sahası içerisinden çektiği şutta kaleci topu kornere çeldi.

33′ Ömer’in sol kanattan yaptığı ortayı kaleci Tarık yumrukladı, ardından topu önünde bulan Sekidika’nın vuruşu savunmadan kornere çıktı.

46′ İkinci yarıya Çaykur Rizespor başladı.

48′ Galatasaray’da Adem Büyük sarı kart gördü.

49′ Galatasaray’da Marcao sarı kart gördü.

MUTLAK GOL KAÇTI | 51′ Çaykur Rizespor Samudio ile gole çok yaklaştı! Kaleciyi de geçen Samudio’nun şutunu top kaleye giderken Şener yatarak müdahalesiyle kornere gönderdi.

58′ PENALTI! Ceza sahası içerisinde topla elle müdahale eden Sasse’nin pozisyonunu VAR’dan izleyen Atilla Karaoğlan, Galatasaray lehine beyaz noktayı gösterdi!

GOL | 60′ Galatasaray, Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

75′ Galatasaray kalecisi Okan’ın Sasse’ye ceza sahasında yaptığı faul sonrasında hakem penaltı kararı verdi!

GOL | 77′ Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan’ın penaltı attığı golle maça 1-1’lik dengeyi getirdi! 90 dakika bu skorla biterse mücadele uzatmaya gidecek.

GOL | 82′ Galatasaray bir kez daha önde! Sarı-kırmızılı takım kornerden gelen ortaya kafa vuruşu yapan Lemina’nın golüyle 2-1 üstünlük yakaladı.

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