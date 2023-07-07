Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, orta saha mevkisine tartışmasız bir orta saha transferi yapmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.



Sarı- Kırmızılılar'ın bu mevki için İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen İspanyol yıldız Thiago Alcantara'yı düşündüğü öne sürüldü.

Rota Thiago Alcantara'ya Çevrildi

Galatasaray yönetimi, transfer çalışmaları kapsamında PSG'de düşünülmeyen Leandro Paredes ile görüşmelerini sürdürürken, aynı zamanda rotayı Thiago Alcantara'ya çevirdiği iddia edildi.

Futbolcunun Değeri Yaklaşık Olarak 15 Milyon Euro

Sarı-Kırmızılılar, Thiago Alcantara'nın 2024 yılında sona erecek sözleşmesi üzerinde durarak hem kiralama hem de bonservisiyle satın alma opsiyonlarını değerlendirmektedir. Futbolcunun değeri yaklaşık olarak 15 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

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Barcelona Bayern Münih Liverpool

Thiago Alcantara, futbol kariyerine Flamengo altyapısında başlamış ve ardından 2005-2008 yılları arasında Barcelona altyapısında forma giymiştir. Katalan ekibinde 2009-2013 yılları arasında A takımda 68 maça çıkan Alcantara, 7 gol atmıştır. 2013-2020 yılları arasında Bayern Münih'te görev yaparken 150 maçta 17 gol kaydetmiştir. Thiago Alcantara, 2020 yılından bu yana Liverpool forması giymektedir ve geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 asist yapmıştır.