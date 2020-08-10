Galatasaray Doğa Sigorta, Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Doğa Sigorta, Brock Motum ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki uzun forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Anadolu Efes forması da giyen ve geçen sezonu İspanya temsilcisi Valencia Basket'te geçiren Motum, THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 6,2 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Açıklamada, son beş sezonunda THY Avrupa Ligi'nde forma giyen ve 135 maça çıkan Motum'a sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

Galatasaray Doğa Sigorta'dan Brock Motum ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Tecrübe, oyun zekası ve kadife bilekler...

Brock Motum yeni sezonda formamızı giyecek!"

Galatasaray Doğa Sigorta'nın paylaşımı:

BROCK MOTUM KİMDİR?

Brock Motum, 16 Ekim 1990 tarihinde Avustralya’nın Brisbane şehrinde dünyaya geldi.

Brock Motum, ilk basketbol eğitimini ülkesinin Spor Enstitüsü’nde aldı. 19 yaşına geldiğinde kariyer tercihini koleje gitmekten yana kullanan oyuncu Washington State’e katıldı. Kolejdeki üçüncü sezonunda 18 sayı ve 6.4 ribaund ortalaması yakalayan Motum, Pac-12 Konferansı’nda Yılın En Fazla Gelişim Gösteren Oyuncusu ödülünü alırken Yılın En İyi Beş’ine de seçildi.

Kolej kariyerinin ardından ilk profesyonel sözleşmesini İtalyan ekibi Granarolo Bologna ile sözleşme imzaladı. 2013-14 Serie A sezonunda 8.3 sayı ve 3.3 ribaund ortalamaları yakaladı. 2014-15 sezonu için Avustralya Ligi ekiplerinden Adelaide 36ers ile anlaştı. Kariyerinin en etkileyici sezonlarından birini geçiren Motum, sezonu 17.5 sayı ve 7.1 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

2014 Dünya Şampiyonası’nda Avustralya Milli Takımı forması da giyen Brock Motum, 2015 yazında Zalgiris Kaunas ile sözleşme imzaladı. Özellikle ikinci sezonunda EuroLeague’de büyük bir çıkış yakaladı. Çıktığı 30 EuroLeague normal sezon maçında 10.8 sayı, 3.4 ribaund ortalamaları tutturan oyuncu üçlük çizgisinin gerisinden %46.2 gibi yüksek bir yüzdeyle isabet buldu. Zalgiris ile geçirdiği iki sezonda da Litvanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2017-18 sezonu öncesi Anadolu Efes ile anlaştı. EuroLeague’de 31 maçta 6.5 sayı ve 1.8 ribaund ortalamaları tutturdu. Yay gerisinden ise istikrarını sürdürdü ve %44 ile isabet buldu. 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile EuroLeague Final Four’da da mücadele eden Motum, sezonu takımıyla birlikte EuroLeague ikincisi apoletiyle tamamladı.

Geçtiğimiz sezonu ise İspanya Ligi ekiplerinden Valencia Basket’te geçirdi ve EuroLeague’de 20 maçta 6.2 sayı, 1.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Kariyerinde son beş sezondur EuroLeague’de forma giyen ve 135 maça çıkan tecrübeli forvet, yeni sezonda Galatasaray Doğa Sigorta'da oynayacak.