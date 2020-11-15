İrfan Kurtoğlu öldü mü? | İrfan Kurtoğlu neden öldü? | İrfan Kurtoğlu kimdir?

Galatasaray Spor Kulübü, efsane yöneticisi İrfan Kurtoğlu'nun vefat ettiğini açıkladı. Acı kayıp için kulüp bir mesaj yayımladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ahmet İrfan Kurtoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz”

Galatasaray'ın yayımladığı taziye mesajında İrfan Kurtoğlu'nun ölüm nedenine ilişkin bir açıklamada bulunulmadı.

Kurtoğlu, 1996-2000 döneminde yaptığı transferlerle büyük yankı uyandırırken, sarı-kırmızılı takımın eski yıldızı Hagi’yi de kazandırmıştır.

İRFAN KURTOĞLU KİMDİR?

İrfan Kurtoğlu, Galatasaray Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden biriydi. 1996 ila 2000 döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettirmiştir.

İrfan Kurtoğlu, 2017 yılında verdiği bir demeçte Emre Belözoğlu'nu mahkeme kararıyla aldığını açıklayıp "Fenerbahçe, Emre'yle 16 yaşından küçük olduğu için babasından izinsiz anlaşmıştı, mahkeme kararıyla biz transfer ettik." itirafında bulunmuştu.