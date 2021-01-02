Galatasaray- Fenerbahçe Beko canlı izle

ING Erkekler Basketbol Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe rakibi karşısında 31- 48 önde kapattı. Mücadelede ikinci yarı oynanıyor.

TAKIM KADROLARI

Galatasaray: Brock Motum, Darly Macon, Yiğit Arslan, Göksenin Köksal, Assem Ahmed, Jefferson, Hunter, Barış Ermiş, Ayberk Olmaz, Saaddettin Donat, Eray Aydoğan, Caner Erdeniz.

Fenerbahçe Beko: Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown, Danilo Barthel, Jan Vesely, Marko Guduric, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic, Ahmet Düverioğlu, Yiğit Onan, Kenan Sipahi, Berkay Candan.

GALATASARAY- FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE

Galatasaray ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geldiği mücadele Tivibu Spor 2 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.

İKİ TAKIMDAKİ SON DURUM

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı. 30 Aralık Çarşamba günü Fransız temsilcisi ASVEL’i konuk eden takımımız, mücadeleyi 81-59 kazanarak üst üste ikinci, toplamda ise 17 hafta sonunda 7. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric ve Jan Vesely 16’şar, Melih Mahmutoğlu ve Nando De Colo ise 12’şer sayı üretti.



Ekibimiz, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son maçında 26 Aralık Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes’e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 85-72 mağlup ayrıldı. 14. haftanın ardından 11 galibiyette kalan ekibimizde bu mücadelenin en skorer isimleri Dyshawn Pierre 16, Marko Guduric ise 12 sayı üretti.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Sezona Ertuğrul Erdoğan yönetiminde giren ancak yoluna Ömer Uğurata ile devam eden Galatasaray’ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Alex Hamilton, Barış Ermiş, Daryl Macon, Eray Aydoğan, Tyrese Trice, Emir Oflaz, RJ Hunter

Forvetler: Göksenin Köksal, Yiğit Arslan, Caner Erdeniz, Brock Motum, Ayberk Olmaz

Pivotlar: Amile Jefferson, Assem Marei, Johnathan Williams, Ragıp Berke Atar, Saadettin Donat

Koç: Ömer Uğurata



Galatasaray, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet aldı. Rakibimiz, son lig karşılaşmasında 27 Aralık tarihinde konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor’u 73-92 mağlup etti. Galatasaray’da Brock Motum 20 ve RJ Hunter 15 sayı buldu.



Galatasaray, bu sezon Fiba Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyor. A Grubu’nda yer alan Ömer Uğurata’nın öğrencileri, dört maç sonunda bir galibiyet aldı. Galatasaray, son Fiba Şampiyonlar Ligi mücadelesine 15 Aralık’ta çıktı ve Iberostar Tenerife’ye evinde 89-104 mağlup oldu.



İstatistik liderleri (Galatasaray - Fenerbahçe Beko):



Sayı: Darly Macon 17.07 – Nando De Colo 16.40

Ribaund: Johnathan Williams 7.57 – Ahmet Düverioğlu 5.50

Asist: Daryl Macon 5.50 – Nando De Colo 5.60

Top çalma: Alex Hamilton 1.67 – Jan Vesely 1.36



Takım istatistikleri (Galatasaray - Fenerbahçe Beko):



Sayı: 82.71 – 87.93

2 Sayı: %53.08 - %60.3

3 Sayı: %40.18 - %38.76

Serbest atış: %74.9 - %79.05

Ribaund: 29.50 – 31.93

Asist: 19.86 – 21.29

Top çalma: 5.93 – 7.21

Top kaybı: 12.36 – 12.50