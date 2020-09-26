Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar

Süper Lig'de sezonun ilk Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bu hafta oynanacak. Bu yıl oldukça erken bir tarihte oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, koronavirüs salgını nedeniyle de diğer yıllara oranla sessiz geçecek. Sezona oldukça iyi bir form grafiği ile giren Galatasaray, spor kamuoyu tarafından derbi öncesinde maçın favorisi olarak görülüyor. Bu yıl transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe'de, yeni hocasıyla ilk derbide kazanmak için elinden geleni yapacaktır.

Derbi öncesi Galatasaray 6 puanla maç eksiğiyle 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ise 4 puanla 9. sırada yer alıyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşması, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Karşılaşma, 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da izleyicilerle buluşacak. Türk Telekom Arena stadında oynanacak mücadeleyi, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Cem Satman üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray ve Fenerbahçe mücadelesi, Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından futbolseverler ile naklen buluşacak.

ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Sezonun ilk derbisi Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS tarafından Pazar günü saat 19.00'da izlenebilecek. Karşılaşmayı şifresiz vermesi beklenen yabancı kanallar ise şöyle:

AZ TV, İdman TV, CBC Sports ve Galatasaray'ın tüm maçlarını yayınlayacağını açıklayan WinSport TV. Zorlu mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanalların netleşmesi halinde haberimiz güncellenecektir.