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  3. Galatasaray, Gedson Fernandes'i Fatih Terim ve Rui Costa ilişkisiyle bitirdi!

Galatasaray, Gedson Fernandes'i Fatih Terim ve Rui Costa ilişkisiyle bitirdi!

Süper Lig'de ara transferin son gününde Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Galatasaray, oyuncu ile 5 aylık kiralık sözleşmesi yapacak. Fatih Terim, eski öğrencisi Rui Costa'ya ulaşarak bu transferde yardımcı olması için görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray, Gedson Fernandes'i Fatih Terim ve Rui Costa ilişkisiyle bitirdi!

Ara transferde Fenerbahçe ile girilen İrfan Can Kahveci yarışını kaybeden Galatasaray, son dakika hamlesi olarak Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Portekizli genç yıldızın transferi konusunda Benfica Sportif Direktörü Rui Costa, sarı-kırmızılılara kolaylık sağladı.

Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan günlerinden öğrencisi olan Rui Costa ile iyi ilişkileri olduğu biliniyordu. Terim, bu transferde Rui Costa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılılara transferin çözülmesini sağladı.

Galatasaray, Gedson Fernandes'i Fatih Terim ve Rui Costa ilişkisiyle bitirdi!

KİRALAMA BEDELİ 500 BİN EURO

Sabah'ın haberine göre, Terim ve Rui Costa arasında yapılan görüşmede Fernandes için el sıkışılırken, 5 aylık kiralama anlaşması yapıldı. Benfica'ya ödenecek 5 aylık kiralama bedelinin 500 bin Euro olduğu, Portekizli yıldıza ise sezon sonuna kadar 650 bin Euro ücret verileceği öğrenildi.

Dünya futbolunda 'wonderkid' olarak görülen Gedson Fernandes, Benfica altyapısından yetişti. Geçtiğimiz sezon, Benfica'dan Tottenham'a kiralanan genç oyuncu, Premier Lig'de beklenen performansı verememişti. Fernandes, Tottenham formasıyla iki yarım sezonda 14 resmi maçta görev aldı.

Onur Çelik
Spor Editörü
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