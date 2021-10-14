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  3. Galatasaray genç yıldıza gözünü dikti! Terim, 17 yaşındaki Kacper Kozlowski'yi istiyor!

Galatasaray genç yıldıza gözünü dikti! Terim, 17 yaşındaki Kacper Kozlowski'yi istiyor!

Bu sezonla birlikte kadrosunda yapılanmaya giden Galatasaray'da genç oyuncu araştırmaları sürüyor. Takımın yaş ortalamasını düşüren sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, potansiyelini yüksek gördüğü Kozlowski için harekete geçti.

Galatasaray genç yıldıza gözünü dikti! Terim, 17 yaşındaki Kacper Kozlowski'yi istiyor!

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımda yeni bir yapılanmaya giden sarı kırmızılılar, genç ve potansiyelli oyuncular transfer ederek hem takımda başarı sağlamak hem de oyuncu satışı yaparak gelir elde etmek istiyor. Bu kapsamda oyuncu araştırmalarına devam eden sarı kırmızılı ekipte Fatih Terim, 17 yaşındaki Kacper Kozlowksi için için harekete geçilmesini istedi.

Galatasaray genç yıldıza gözünü dikti! Terim, 17 yaşındaki Kacper Kozlowski'yi istiyor!

GENÇLEŞTİRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Sezon başında takımı gençleştiren Galatasaray; Morutan, Cicaldau, Assunçao, Halil Dervişoğlu ve Sacha Boey başta birçok genç yıldızı takımına kazandırmıştı. Sarı kırmızılı ekipte tecrübeli hoca devre arasında da operasyona devam edecek gibi duruyor. Polonya pazarını yakından inceleten Fatih Terim önceki yıllarda Jozwiak ve Moder'i takıma katmak istemişti. Ancak ortaya çıkan rakamlar yüzünden iki oyuncu da Premier Lig'e transfer olmuştu.

Galatasaray genç yıldıza gözünü dikti! Terim, 17 yaşındaki Kacper Kozlowski'yi istiyor!

BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Cimbomun deneyimli teknik adamının Polonya'dan son keşfi ise Kacper Kozlowski oldu. 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Pogon formasıyla toplamda 9 maçta 3 gol attı, 2 de asist yaptı. Genç oyuncu Milli takıma çağırılınca değerinin artması Fatih Terim'in canını sıktı. 17 yaşındaki oyuncunun kısa zamanda büyük bir takıma transfer olacağını düşünen tecrübeli teknik adam, yönetimden bir an önce harekete geçilmesini istedi. Fatih Terim'e göre Kozlowski kısa süre içinde bir dünya yıldızı haline gelecek. Zamanında Norveçli oyuncuyu elinden kaçıran Fatih Terim, aynısının Kozlowski'de yaşanmamasını istiyor.

Galatasaray genç yıldıza gözünü dikti! Terim, 17 yaşındaki Kacper Kozlowski'yi istiyor!

DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Orta sahada hücuma yönelik oynayan Kozlowski'nin güncel piyasa değeri şimdiden 5 milyon Euro'ya çıktı. Terim kısa süre içinde oyuncunun fiyatının daha artacağına inanıyor. Bu nedenle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için acilen görüşmelere başlanması ve takıma kazandırılması yönünde istekte bulundu.

Galatasaray genç yıldıza gözünü dikti! Terim, 17 yaşındaki Kacper Kozlowski'yi istiyor!

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