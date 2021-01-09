Galatasaray gol oldu yağdı! GS - GB 6-0 MAÇ SONUCU
Süper Lig’in 18. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray - Gençlerbirliği maçının galibi Sarı-kırmızılı takım oldu. Sahasında Gençlerbirliği’ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.
Mücadeleye golle başlayan Galatasaray 27. saniyede Diagne ile ilk golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig'in en erken golünü atan sarı kırmızılılar ilk yarıyı da 4-0 önde tamamladı. Cimbom ikinci yarıda da 2 golle müsabakayı 6-0 ile kapattı.
Galatasaray bu maçla birlikte bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon daha önce Çaykur Rizespor’u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.
2 YIL SONRA YENİDEN
Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019 tarihinde sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka Ankara ekibini aynı skorla yendi.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE YİNE PUAN YOK
Galatasaray, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı son 7 maçı da kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, başkent temsilcisini lig tarihinde 49. kez ağırladı. Bu müsabakaların 34'ünü kazanan Galatasaray, rakibine sadece 7 kez yenildi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 102 gole Gençlerbirliği 44 golle karşılık verebildi.
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da ağırladığı kırmızı-siyahlı takımı üst üste 7. maçta da evine puansız gönderdi.