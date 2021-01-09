Galatasaray gol oldu yağdı! GS - GB 6-0 MAÇ SONUCU

Mücadeleye golle başlayan Galatasaray 27. saniyede Diagne ile ilk golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig'in en erken golünü atan sarı kırmızılılar ilk yarıyı da 4-0 önde tamamladı. Cimbom ikinci yarıda da 2 golle müsabakayı 6-0 ile kapattı.

Galatasaray bu maçla birlikte bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon daha önce Çaykur Rizespor’u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

2 YIL SONRA YENİDEN

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019 tarihinde sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka Ankara ekibini aynı skorla yendi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE YİNE PUAN YOK

Galatasaray, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı son 7 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, başkent temsilcisini lig tarihinde 49. kez ağırladı. Bu müsabakaların 34'ünü kazanan Galatasaray, rakibine sadece 7 kez yenildi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 102 gole Gençlerbirliği 44 golle karşılık verebildi.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da ağırladığı kırmızı-siyahlı takımı üst üste 7. maçta da evine puansız gönderdi.