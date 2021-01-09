Çılgın sayısal loto sonuçları 9 Ocak 2021 CumartesiGalatasaray gol oldu yağdı! GS - GB 6-0 MAÇ SONUCU94 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Kovid-19 aşısı oldu!Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? İşte Zafer Algöz'ün oynadığı dizi ve filmlerÜbeyd Adıyaman kimdir, kaç yaşında, nereli? Übeyd Adıyaman kariyeriSurvivor 2021 CANLI İZLE linki 9 Ocak Cumartesi | TV 8 canlı, tekrar izle linki YOUTUBESurvivor Hanzade kimdir? Hanzade Durmuş kaç yaşında? Eşi kim?Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli? Kaç yaşında?Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? 2021 gönüllüler takımında kimler yarışacak?Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray gol oldu yağdı! GS - GB 6-0 MAÇ SONUCU

Galatasaray gol oldu yağdı! GS - GB 6-0 MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 18. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray - Gençlerbirliği maçının galibi Sarı-kırmızılı takım oldu. Sahasında Gençlerbirliği’ni 6-0 mağlup eden Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Galatasaray gol oldu yağdı! GS - GB 6-0 MAÇ SONUCU

Mücadeleye golle başlayan Galatasaray 27. saniyede Diagne ile ilk golünü kaydetti. Bu sezon Süper Lig'in en erken golünü atan sarı kırmızılılar ilk yarıyı da 4-0 önde tamamladı. Cimbom ikinci yarıda da 2 golle  müsabakayı 6-0 ile kapattı. 

Galatasaray bu maçla birlikte bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar bu sezon daha önce Çaykur Rizespor’u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.

Galatasaray - Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti

2 YIL SONRA YENİDEN 

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun 18. haftasında 19 Ocak 2019 tarihinde sahasında MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra bir başka Ankara ekibini aynı skorla yendi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE YİNE PUAN YOK

Galatasaray, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı son 7 maçı da kazandı. 

Sarı-kırmızılı ekip, başkent temsilcisini lig tarihinde 49. kez ağırladı. Bu müsabakaların 34'ünü kazanan Galatasaray, rakibine sadece 7 kez yenildi. İki takım arasındaki 8 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 102 gole Gençlerbirliği 44 golle karşılık verebildi. 

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da ağırladığı kırmızı-siyahlı takımı üst üste 7. maçta da evine puansız gönderdi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT