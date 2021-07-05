Galatasaray Ghezzal ile anlaşmak üzere | 3 milyon euroluk teklif

Galatasaray'ın transferlerine teklif götürerek kafa karıştıran Beşiktaş'a sarı kırmızlı ekipten misilleme geldi. Siyah beyazlıların uzun süredir anlaşma sağlamaya çalıştığı Rachid Ghezzal için araya giren Galatasaray oyuncu ve takımıyla görüşmelere başladı.

ÜCRETİNİ KARŞILAYABİLECEK DURUMDA

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan oyuncunun yıllık 3 milyon euroluk bir ücret istediği ifade edilirken Galatasaray bu maliyeti karşılamaya hazır. Oyuncu ile temaslarını hızlandırmak isteyen sarı kırmızılılar transfer bu hafta bitirmeyi planlıyor.

LEİCESTER CİTY İLE PAZARLIKLAR BAŞLADI

Oyuncu ile anlaşma sağlayabileceğini düşünen Galatasaray, Leicester City'i de ikna etmenin yollarını arıyor. İngiliz ekibi Ghezzal için 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ederken, sarı kırmızlı ekip bunu 5 milyon euro seviyelerine düşürmek için çaba sarf ediyor.