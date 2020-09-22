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Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa Ligi'ndeki üç temsilcimizden birisi olan Galatasaray, Hajduk Split karşısında 3. Ön Eleme Turuna çıkıyor. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada bitirerek Trabzonspor'un cezası dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılmaya hak kazanan sarı kırmızılılar, 2. Ön Eleme turunda Azerbeycan ekibi, Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup etmişti. Bu skorla Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, 3. Ön Eleme turunda Hırvatistan takımı olan Hajduk Split ile eşleşti. Peki, Galatasaray - Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Galatasaray, 3. Ön Eleme turunda Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, Türk Telekom Arena stadında oynanacak. Karşılaşmayı, İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi, 3. Ön Eleme turunda Perşembe günü oynanacak olan Galatasaray - Hajduk Split mücadelesi, saat 21.00'de D-Smart ekranlarında Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Spor Smart kanalından izlemek için D-Smart üyeliğine sahip olmanız gerekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre, Babel, Diagne

ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Galatasaray - Hajduk Split maçını, Neftçi Bakü maçında olduğu gibi CBC Sport ve İdman TV'den naklen izleyebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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