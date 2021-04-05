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Galatasaray hangi haftayı bay geçiyor? Galatasaray'ın bu hafta maçı neden yok?

Süper Lig'in 33.haftasında oynanacak olan maçlara ilişkin program açıklandı. Galatasaray'ın maçının olmaması üzerine "Galatasaray hangi haftayı bay geçiyor? Galatasaray'ın bu hafta maçı neden yok? Galatasaray maçı ne zaman? " sorularının yanıtı merak konusu oldu.

Galatasaray hangi haftayı bay geçiyor? Galatasaray'ın bu hafta maçı neden yok?

2020 yılının Mart ayı başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ligden düşme geçtiğimiz yıl ertelenmişti. Ve 2020-2021 yılı sezonunda ligin 21 takımla oynanmasın karar verildi. Bu kapsamda her hafta bir takım ligde bir haftayı maç yapmadan tamamlıyor. 

GALATASARAY HANGİ HAFTAYI BAY GEÇİYOR?GALATASARAY'IN BU HAFTA MAÇI NEDEN YOK?

Galatasaray Süper Lig'in 33.haftasını bay geçiyor. Galatasaray'ın bu haftayı BAY geçtiği için maçı olmayacak.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 34.haftasında 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan maçta Karagümrük'ü Türk Telekom Stadyumunda konuk edecek.

BAY GEÇMEK NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Süper Lig, bu yıl 21 takımla oynanıyor. Bir takım her haftayı BAY geçerek, o hafta maç yapmıyor. BAY geçmek kavramı kısaca bir takımın rakipsiz kalması olarak tanımlanabilir. Tek rakamlı düzenlenen lig veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için "BAY geçti" ifadesi kullanılır. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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