Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Hatayspor'u ağırladı.

Galatasaray - Hatayspor maçının ilk yarısı 32.dakikada Mbaye Diagne'nin attığı golle 1-0 üstünlükle tamamlandı.

Hatayspor ikinci yarıda da güzel bir performans ortaya koyamadı. 64. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Oğulcan'ın çevirdiği topta Hatayspor'da forma giyen Pablo Santos topu kendi ağlarına gönderdi. Böylelikle, Galatasaray 2-0 oldu. 90+4'te Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile Galatasaray maçı 3-0 yaptı.

Galatasaray - Hatayspor maçı, sarı kırmızılıların 3-0 galibiyeti ile sona erdi.

Galatasaray lider Alanyaspor'un puansız kapattığı haftada hata yapmayarak puanını 23'e yükseltti ve zirvenin yeni ortağı oldu. Hatayspor ise 12 puanda kaldı..

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba şutunu çekerken, önünü hızla kapatan üç rakibi topun geçmesini engelledi.

17. dakikada Selim Ilgaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Akintole, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Fatih Öztürk'ün de çıktığını görerek vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top uzak direğin yanından auta gitti.

25. dakikada Feghouli'nin derinlemesine pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten farklı şekilde auta attı.

32. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasında ceza sahasında yanındaki Popov'a rağmen topu göğsüyle kontrol eden Diagne, sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün bitirdi.

48. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

52. dakikada soldan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın yerden pasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda bekletmeden vurduğu top üstten auta gitti.

62. dakikada Galatasaray kalesinde arka arkaya şut fırsatları yakalayan Atakaş Hatayspor'da top son olarak ceza sahası içi sol çaprazdaki Selim Ilgaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından oyun alanını terk etti.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor yarı alanının ortalarından kazanılan faul atışını Emre Kılınç kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sağ çaprazda Oğulcan Çağlayan kafayla vurdu. Kale sahasına gelen top, Santos'un ters vuruşunda ağlarla buluştu: 2-0.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un kaleyi cepheden gören pozisyonda çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Gökhan Karadeniz, Etebo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçın 73. dakikasından da bir sarı kartı bulunan Gökhan, kırmızı kartla oyundan atıldı.

86. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Sekidika'nın kafayla vurduğu top, kaleci Munir'de kaldı.

90+4. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, pasını sol tarafta bulunan Ömer Bayram'a aktardıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Ömer'den topu yeniden alan Kerem, plase vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu.

Ligin 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi bir performans sergileyen takımının ilk 11'inde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi önüne Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika ile Ali Yavuz Kol yer aldı.

İYİLEŞEN ARDA TURAN, YOUNES BELHANDA VE OKAN KOCUK MAÇ KADROSUNDA

Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüsü atlatan Arda Turan, Younes Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi.

Koronavirüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

4 İSİM KADRODA YİNE YOK

Galatasaray'da Radamel Falcao, Marcelo Saracchi, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Falcao ve Saracchi ile koronavirüs protokolüne takılan Elabdellaoui'nin yanı sıra koronavirüsü atlatarak takımla çalışmalara başlayan Babel, Hatay temsilcisine karşı forma giyemedi.

MBAYE DİAGNE, PAPA BOUBA DİOP'U ANDI

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'u andı.

Diagne, maç öncesi ısınmaya Diop'un 19 numaralı milli takım formasını giyerek çıktı.

ÖMER ERDOĞAN'DAN HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Ligin 10. haftasını maç yapmadan geçiren Akdeniz temsilcisinde genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Munir Mohand Mohamedi, Strahil Popov, Pablo Santos, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Aabid Rayane, Babajide Akintole, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Mame Diouf ilk 11'i ile çıkardı.

Erdoğan, 9. haftada oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde görev verdiği Mesut Çaytemel'in yerine Galatasaray karşısında Popov'u oynattı.