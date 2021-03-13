Galatasaray, HES Kablo Kayserispor'u 3- 0 mağlup etti!

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta sadece 1 puan toplayabilen ve şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın gerisine düşen Galatasaray, bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda gerçekleşen maçta Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelerek 3- 0 mağlup etti.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin 44.dakikasına Galatasaray, Falcao'nun golüyle 1-0 öne geçti. 81.dakikada Galatasaray, Onyekuru ile durumu 2-0 yaptı. Sol kanatta topu alan Onyekuru rakibini geçip içeriye doğru hareketlendi pasında Falcao kaleci ile karşı karşıya kaldı. Falcao'nun sert şutu üst direkten döndü, iyi takip eden Onyekuru plase bir vuruşla tamamladı ve golü attı 89.dakikada Galatasaray, Onyekuru ile durumu 3-0 yaptı. Karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.

GALATASARAY- HES KABLO MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba (Dk. 67 Onyekuru), Emre Kılınç (Dk. 82 Etebo), Fernandes (Dk. 75 Feghouli), Mostafa Mohamed (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Falcao (Dk. 82 Babel)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 28 Sapunaru), Aziz Behich, Ramazan Civelek (Dk. 84 Sabovic), Attamah (Dk. 84 Emre Demir), Muhar, Avramovski (Dk. 67 Kvrzic), Lennon, Henrique (Dk. 67 Luckassesn), İlhan Parlak

