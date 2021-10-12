Yaptığı konuşmayla Altın Portakal'a damga vuran Hazal Kaya paylaşımıyla dikkat çekti! "Ne şanslıyım"Dolar yükseldi, altın fiyatları fırladı! Gram altın hiç bu kadar yükselmemişti! İşte 12 Ekim 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatlarıPendik Belediyesi kursları başlattı; ilk kez seramik, kanun ve kaligrafi baranşlarında kurs veriliyorPersoneline attığı 'Tatlı kız' mesajı taciz sayılmadı! Mahkemenin aldığı tartışmalı karar!ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES 2 sonuçlar açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar kimdir,? Nereli, kaç yaşında? Hakan Şenoyar görevden neden alındı?Nim ne demek, TDK'ya göre Nim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sosyal Olgu ne demek, TDK'ya göre Sosyal Olgu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İnşaat Demiri Bağlama Ustası Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Konferansına video mesaj! "Tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şarttır"
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirmek isteyen iki takım Galatasaray ve İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internette Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli takım maçları nedeniyle liglere verilen arayı boş geçmek istemeyen takımlar hazırlık maçları ile form tutmayı hedefliyor. Bu kapsamda Galatasaray ile İstanbulspor hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı 12 Ekim 2021 bugün oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Genç oyuncuların da sahne alabileceği bu önemli karşılaşma İstanbul'da, Florya Metin Oktay Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı GS TV ve Galatasaray Youtube kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı iki platformdan da şifresiz olarak izleyebilecek. 

GS TV, Digiturk 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Galatasaray Youtube, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT