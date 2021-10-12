Milli takım maçları nedeniyle liglere verilen arayı boş geçmek istemeyen takımlar hazırlık maçları ile form tutmayı hedefliyor. Bu kapsamda Galatasaray ile İstanbulspor hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı 12 Ekim 2021 bugün oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Genç oyuncuların da sahne alabileceği bu önemli karşılaşma İstanbul'da, Florya Metin Oktay Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı GS TV ve Galatasaray Youtube kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı iki platformdan da şifresiz olarak izleyebilecek.

GS TV, Digiturk 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Galatasaray Youtube, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.