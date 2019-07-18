Galatasaray KAP'a açıkladı! O isim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Sarı-Kırmızılı Takım, Bursaspor'dan ayrılan kaleci Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-Kırmızılı takım, Okan Kocuk'a 3 milyon TL imza parası ve 4 yıl için toplam 12 milyon 250 bin TL garanti ücret ödeneceğini KAP'a açıkladı.
Galatasaray'ın KAP açıklaması şöyle:
Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti
Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Etiketler : Okan Kocuk
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