Galatasaray KAP'a açıkladı! O isim ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-Kırmızılı takım, Okan Kocuk'a 3 milyon TL imza parası ve 4 yıl için toplam 12 milyon 250 bin TL garanti ücret ödeneceğini KAP'a açıkladı.

Galatasaray'ın KAP açıklaması şöyle:

Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti

Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.