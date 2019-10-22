Galatasaray, Koç'a ait Divan ile sözleşmeyi feshediyor! Yerine ise...

Ali Koç ile Fatih Terim arasındaki gerilim, Koçlara ait Divan Restaurant’la sözleşmenin feshi için düğmeye basılmasına neden olmuştu.

Sarı kırmızılı yönetimin Türk Telekom Stadı'nda hizmet veren Divan Restoranı’nın sözleşmesini kısa süre içinde feshetmesi bekleniyor.

Galatasaray idarecileri burada oluşan boşluğu Do&Co İkram Hizmetleri ile doldurmanın planlarını yapıyor. Bu doğrultuda görüşmelerin yapıldığı ifade edilirken anlaşmanın bozulması nedeniyle sarı kırmızılı kulübün Divan'a bir miktar tazminat ödeyeceği ifade edildi.

Localardan boykot

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim için kullandığı “Sicili bozuk” ifadesi ipleri koparan nokta olmuştu.

Terim, Türk Telekom Stadyumu’nda ailesi, çocukları ve yakınları için kendisine ait olan locada uzun süredir Ali Koç’un sahibi olduğu Divan Restaurant’tan hizmet almazken, başka loca sahipleri de bu tavra destek oldu. Galatasaray Kulübü de Brugge maçı sonrası Divan ile yolları ayırmak adına harekete geçmişti.