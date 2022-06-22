Galatasaray kombine fiyatları 2022 | 2022-2023 Galatasaray kombine yenileme fiyatı ne kadar, kaç TL?
Galatasaray'ın iç sahada oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kartların fiyatları sarı kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Galatasaray kombine yenileme fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Galatasaray kombine fiyatları 2022...
Yeni sezona yepyeni bir kadro ve yeni yönetim ile merhaba diyecek olan Galatasaray, yeni sezonda tribünde yerini almak isteyen taraftarlar için kombine kartların yenileme sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda 2022-2023 sezonunda sarı kırmızılı takımın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kartların yenileme süreçleri başladı. Kombinelerini yenilemek isteyenler için 2022-2023 Galatasaray kombine yenileme fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı ve Galatasaray kombine fiyatları 2022 haberimizde...
GALATASARAY KOMBİNE FİYATLARI 2022 | 2022-2023 GALATASARAY KOMBİNE YENİLEME FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Galatasaray'ın 2022- 2023 futbol sezonunda iç sahada oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kartların yenileme ücretleri belirlendi.
Tribünün konumuna göre belirlenen fiyatlar şöyle oldu:
Galatasaraylı taraftarlarının Süper Lig'in 2022-2023 Sezonu için kombine yenileme dönemi 22 Haziran 2022 saat 11.00 itibarıyla başladı. Sarı kırmızı taraftarlar 4 Temmuz gününe kadar kombine kartlarını yenileyebilecekler.
GS Bonus kartlarına 3 veya 5 vade farksız; Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Nef Stadyumu Kombine ofisinden taksitli kombine alımlarında World, Axess, Bonus, Advantage, Paraf, Maximum, Ziraat Combo ve Card Finans platformlarına “3 taksit” için %5,9, “5 taksit” için %8,3 vade farkı uygulanacaktır.
Sadece passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamaya özel World ve Axess kart sahiplerine banka tarafından +3 taksit kampanyası yapılacaktır.