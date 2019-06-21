Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek'e karşı dava açıyor

Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek'e karşı dava açacak...

Galatasary Kulübü, 13.6 milyon euro'luk alacağı için icra takibi başlatan Dursun Özbek'e karşı, mahkemeye başvurma kararı aldı.

GALATASARAY KULÜBÜ, HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Bu kararın nedeni ise, Denetleme Kurulu raporlarına göre Dursun Özbek'in alacağı olarak iddia ettiği senetlerin hükümsüz olduğu ve geçerliliğinin olmadığı belirtildi.

Galatasaray kulübü, bu yüzden hukuki yollara başvuracak.