Galatasaray, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Galatasaray ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 23. hafta maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 02.02.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Galatasaray, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?
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Galatasaray, Medipol Başakşehir maç sonucu:
|Galatasaray
|Medipol Başakşehir
|3
|0
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Galatasaray, Medipol Başakşehir maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.02.2021 19:00
Galatasaray Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri
Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Olguncan(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Özdamar(avar), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan
Yedekler
34. Okan Kocuk, 10. Younes Belhanda, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 49. Valentıne James Ozornwafor, 63. Bartuğ Elmaz
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 42. Ömer Ali Şahiner
Yedekler
1. Volkan Babacan, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 19. Demba Ba, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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Süper Lig 23. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|48
|21
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|45
|28
|3
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|44
|23
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|37
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|35
|7
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|29
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|26
|-8
|12
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|26
|-9
|13
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|24
|-6
|15
|Başakşehir FK
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|24
|-13
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|20
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|19
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları
|02.02.2021
|Hatayspor
|1-2
|Fenerbahçe
|02.02.2021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Kasımpaşa
|02.02.2021
|Galatasaray
|3-0
|Başakşehir FK
|03.02.2021
|Konyaspor
|Gençlerbirliği
|03.02.2021
|Sivasspor
|BB Erzurumspor
|03.02.2021
|Kayserispor
|Alanyaspor
|03.02.2021
|Antalyaspor
|Beşiktaş
|03.02.2021
|Fatih Karagümrük
|Gaziantep FK
|04.02.2021
|Trabzonspor
|Denizlispor
|04.02.2021
|Göztepe
|Yeni Malatyaspor