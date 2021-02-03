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Galatasaray, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Galatasaray ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 23. hafta maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 02.02.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Galatasaray, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu?

Galatasaray - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maç sonucu:

GALATASARAY MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Galatasaray Medipol Başakşehir
3 0

Galatasaray Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın

Galatasaray, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.02.2021 19:00

Galatasaray Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Olguncan(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Özdamar(avar), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan

Yedekler

34. Okan Kocuk, 10. Younes Belhanda, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 49. Valentıne James Ozornwafor, 63. Bartuğ Elmaz

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 42. Ömer Ali Şahiner

Yedekler

1. Volkan Babacan, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 19. Demba Ba, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 23. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe22153445244821
2Galatasaray22143546184528
3Beşiktaş21142548254423
4Alanyaspor21114637213716
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK219843526359
7Hatayspor2210573528357
8Fatih Karagümrük218763329314
9Antalyaspor21786212629-5
10Yeni Malatyaspor217772726281
11Kasımpaşa227510243226-8
12Çaykur Rizespor22688283726-9
13Göztepe216783026254
14Sivasspor21597222824-6
15Başakşehir FK226610274024-13
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18BB Erzurumspor215511203520-15
19Gençlerbirliği215412204119-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları

02.02.2021Hatayspor1-2Fenerbahçe
02.02.2021Çaykur Rizespor1-1Kasımpaşa
02.02.2021Galatasaray3-0Başakşehir FK
03.02.2021Konyaspor Gençlerbirliği
03.02.2021Sivasspor BB Erzurumspor
03.02.2021Kayserispor Alanyaspor
03.02.2021Antalyaspor Beşiktaş
03.02.2021Fatih Karagümrük Gaziantep FK
04.02.2021Trabzonspor Denizlispor
04.02.2021Göztepe Yeni Malatyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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