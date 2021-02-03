Galatasaray, Medipol Başakşehir Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 23. hafta maçında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Galatasaray ve Medipol Başakşehir mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 23. hafta maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 02.02.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Galatasaray, Medipol Başakşehir Maç Sonucu Ne Oldu? Galatasaray - Medipol Başakşehir Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Galatasaray, Medipol Başakşehir maç sonucu: Galatasaray Medipol Başakşehir 3 0 Galatasaray Medipol Başakşehir Maçının Özeti İçin Tıklayın Galatasaray, Medipol Başakşehir maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.02.2021 19:00

Galatasaray Medipol Başakşehir Maçının Hakemleri

Arda Kardeşler(hakem), Ali Saygın Ögel(1. Yardımcı Hakem), Serkan Olguncan(2. Yardımcı Hakem), Emre Malok(dördüncü Hakem), Zorbay Küçük(var), Erkan Özdamar(avar), İbrahim Çağlar Uyarcan(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 7. Henry Chukwuemeka Onyekuru, 8. Ryan Guno Babel, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 66. Arda Turan

Yedekler

34. Okan Kocuk, 10. Younes Belhanda, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 31. Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla, 49. Valentıne James Ozornwafor, 63. Bartuğ Elmaz

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 6. Alexandru Epureanu, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 23. Deniz Türüç, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 42. Ömer Ali Şahiner

Yedekler

1. Volkan Babacan, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 19. Demba Ba, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Süper Lig 23. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 48 21 2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 45 28 3 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 44 23 4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 37 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 35 7 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 29 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 26 -8 12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 26 -9 13 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 24 -6 15 Başakşehir FK 22 6 6 10 27 40 24 -13 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 20 -15 19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 19 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 23. hafta Fikstür sonuçları