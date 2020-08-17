Galatasaray, Norveçli yıldız Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP' da yayımlanan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Ünlü futbolcunun bu sezon ve 2021-2022 sezonunda 1 milyon 300'er bin avro, 2022-2023 sezonunda ise 1 milyon 400 bin avro sabit transfer ücreti alacağı bilgisi de açıklandı.
Gerçekleşen transfer ile ilgili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Norveçli futbolcunun isminin telaffuzunun zor olduğu ifade edilerek; "Omar Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız. Hoş geldin Omar Elabdellaoui!" denildi.
Yayımlanan videoda açıklamasına yer verilen oyuncu: "Benim adım Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutamayacaksınız." şeklinde konuştu.
"Omar Elabdellaoui...— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2020
Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız."
Hoş geldin Omar Elabdellaoui! ? pic.twitter.com/kTdAmHZlon
Aynı zamanda, Norveç Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması giydi.
Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplam 47 resmi maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Diğer yandan, oyuncunun sağlık kontrolünden de geçirildiği aktarıldı.