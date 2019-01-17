Galatasaray, Ozan Kabak'tan boşalan yere Semih Kaya'yı düşünüyor

Galatasaray, Ozan Kabak'ı Stuttgart'a sattı. Serdar Aziz'le de yollarını ayırması beklenen sarı kırmızılı takım Sparta Prag forması giyen Semih Kaya'nın transferi için temaslara başladı.

Semih Kaya, 2018 yazında 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olmuştu.

SEMİH KAYA KİMDİR?

Semih Kaya 2001 yılında 10 yaşında iken Petkim spor altyapıda futbola başladı. 2002 yılında ise Helvacıspor'a geçti. 2004 yılında da İzmir takımlarından Altay'a geçti. 2006 yılında Galatasaray ile yapılan bir maçta beğenilince Galatasaray altyapısına alındı.

2007-08 sezonunun 2. Yarısında Galatasaray'ın o zamanki teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp tarafından A takıma alındı. 17 Ocak 2009 tarihinde Malatya spor ile yapılan maçta 86. dakikada Emre Aşık'ın yerine "28" numaralı formasıyla çıktı.

2009 yılında sakatlıklarla boğuşan Semih Kaya, hiç forma şansı bulamadı ve 2009-2010 sezonun ikinci devresinde Gaziantepspor'a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Bu takımda da 25 Nisan 2010 tarihinde bu takımdaki ilk ve son maçına, İstanbul BB karşısında çıkmış ve takımı 3-2 mağlup olmuştur.

2010-11 sezonunda eski takımı Galatasaray'a döndükten sonra önce Denizlispor'un sol beki Çağlar Birinci karşılığında bonservisiyle Denizlispor'a verilmiş, ama kabul etmeyince iptal edilmiştir. Daha sonra Kartalspor'a kiralık gönderilmiştir. 2011-2012 sezonu başında Galatasaray'a döndü.

2011-2012 sezonunda başkan Ünal Aysal ve teknik direktör Fatih Terim olunca Semih Kaya'da Galatasaray'da kaldı. 2014-15 sezonunda Galatasaray kulübü Semih Kaya ile olan sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı. Yeni sözleşme ile birlikte Semih Kaya'nın alacağı ücrette de iyileştirmeye gidildi.

2013-14 sezonunda gösterdiği performansa karşın Egemen Korkmaz, Bekir İrtegün ve Mustafa Yumlu ile birlikte "Lig'in en sağlam defans oyuncusu" ödülünü eski AC Milan kaptanı Franco Baresi'nin elinden aldı.

Semih Kaya, 17 Mayıs 2016 tarihinde basketbol Oyuncusu Yasemen Saylar ile evlendi.

Semih Kaya, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Altyapı Kariyeri :

2001-2002 – Petkimspor

2002-2004 – Helvacı Belediyespor

2004-2006 – Altay

2006-2008 – Galatasaray

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2008- —– – Galatasaray

2009-2010 – Gaziantepspor (kiralık)

2010-2011 – Kartalspor (kiralık)

Millî Takım Kariyeri :

2006 – —— – Türkiye U-15

2006-2007 – Türkiye U-16

2006-2008 – Türkiye U-17

2007-2009 – Türkiye U-18

2009 – —— – Türkiye U-19

2009-2012 – Türkiye U-21

2012- —— – Türkiye