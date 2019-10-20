Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi kim?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.

Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi belli oldu.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Grubu'nda temsilcimizin oynayacağı 3. karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapacak.

Grupta bir beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı takım, aynı durumdaki rakibi Real Madrid'i 22 Ekim Salı günü Türk Telekom Stayumu'nda konuk edecek.