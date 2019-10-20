Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi kim?

Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki üçüncü maçında sahasında karşılaşacağı Real Madrid karşılaşmasının hakemi belli oldu. Maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
Galatasaray-Real Madrid maçının hakemi belli oldu.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Grubu'nda temsilcimizin oynayacağı 3. karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.
Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini yapacak.
Grupta bir beraberlik ve bir mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı takım, aynı durumdaki rakibi Real Madrid'i 22 Ekim Salı günü Türk Telekom Stayumu'nda konuk edecek.
Etiketler : real madrid, maç, Hakem, Daniele Orsato
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