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  4. Galatasaray Rony Lopes için harekete geçti | Cimbomun bu transferde rakipleri var

Galatasaray Rony Lopes için harekete geçti | Cimbomun bu transferde rakipleri var

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer arayışları devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmayı isteyen Cimbom'un yıldız oyuncu Rony Lopes'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray Rony Lopes için harekete geçti | Cimbomun bu transferde rakipleri var

Galatasaray sezon sona erdikten sonra Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ghezzal için yoğun çaba sarf etmişti. Bu transfer olumlu sonuçlanmayınca sarı kırmızılı ekip alternatif arayışlarına başladı. Bu kapsamda Sevilla'dan Rony Lopes'e teklifte bulunan cimbom, transferi bitirmek istiyor.

CİMBOMUN RAKİPLERİ VAR

Monaco ve Manchester City’de de oynayan Lopes, geçen sezon Sevilla'dan Fransa'nın Nice Takımı'na kiralanmıştı. 2019'da Monaco'dan 25 milyon Euro bonservisle alınan Brezilya asıllı Portekizli’nin başka talipleri de var. Daha önce Beşiktaş'ın da istediği oyuncuya Newcastle, Aston Villa ve Sporting'in de talip olduğu ifade edildi.

Galatasaray Rony Lopes için harekete geçti | Cimbomun bu transferde rakipleri var

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULDU

Beşiktaş'ın da gündeminde olan 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den Newcastle ile Aston Villa, Portekiz'den de Sporting'in devrede olduğu ifade edildi.  Oyuncunun her iki kanatta da oynayabilmesi bir avantaş olarak görülürken Fatih terim'in bu transfere onay verdiği ve bunun sonucunda yönetimin Sevilla’ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Galatasaray Rony Lopes için harekete geçti | Cimbomun bu transferde rakipleri var

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