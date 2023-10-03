Galatasaray, Şampiyonlar Lig'i maçında Manceshester Unıted'i Old Trafford'da 3 -2 yenerek tarih yazdı

Son dakika haberleri...Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir maça imza attı. Sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da 2 kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Icardi bir de penaltıdan faydalanamadı. Manchester United'da ise Casemiro 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Bayern Münih deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte grupta oluşan puan durumu şöyle:

1 | Bayern Münih - 6 puan

2 | Galatasaray - 4 puan

3 | Kopenahg - 1 puan

4 | Manchester United - 0 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

Manchester United 17. dakikada öne geçti. Savunmadan atılan uzun topta ceza sahasına giren Rashford ortasını yaptı ve Hojlund meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

23. dakikada sahneye Zaha çıktı. Sanchez'in pasında Dalot'u ekarte eden Zaha, müthiş bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Manchester United'da Hojlund ağları sarstı ancak bu pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Manchester United 67. dakikada yeniden öne geçti. Oliveira'nın Sanchez'e göndermek istediği pasta araya giren Höjlund, topu ceza sahasına taşıdı ve karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı mağlup etti.

Haberin Devamı

Temsilcimiz 71. dakikada yeniden eşitliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında şut açısı yakalayan Kerem, düzgün bir vuruşla Onana'yı mağlup etti.

Galatasaray karşılaşmanın 76. dakikasında penaltı kazandı. Dries Mertens, Casemiro'nun kayarak yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı. Casemiro ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Mauro Icardi, meşin yuvarlağı doğrudan dışarı gönderdi.

Mauro Icardi'nin kendini affettirmesi 5 dakika sürdü. Davinson Sanchez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Icardi, çok şık bir vuruşla Galatasaray'a galibiyeti getirdi.

Manchester United: 2 - Galatasaray: 3

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat (Dk. 89 Martial), Casemiro, Mount (Dk. 85 Antony), Hannibal (Dk. 46 Eriksen), Bruno Fernandes, Rashford (Dk. 69 Garnacho), Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Ndombele), Kaan Ayhan (Dk. 84 Nelsson), Torreira (Dk. 61 Oliveira), Tete (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 72 Mertens), Icardi

Goller: Dk. 17 ve 67 Hojlund (Manchester United), Dk. 23 Zaha, Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 81 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 77 Casemiro (Manchester United)

Sarı kartlar: Dk. 31 Torreira, Dk. 61 Boey, Dk. 86 Oliveira (Galatasaray), Dk. 38 Dalot (Manchester United)

