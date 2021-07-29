Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşan Galatasaray iki maçta da rakibine mağlup olarak devler arenasına veda etmişti. Bunun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü tur maçı oynayacak sarı kırmızılı ekibin rakibi ST Johnstone oldu. Bu eşleşmenin ardından sporseverler internette Galatasaray - St. Johnstone UEFA Avrupa Ligi 3. eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

GALATASARAY - ST JOHNSTONE UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın ilk maçı evinde oynayacağı bu mücadele 5 Ağustos'ta oynanacak. Karşılaşma saat 20:00'de olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Futbolseverler bu maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

GALATASARAY - ST JOHNSTONE UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Smart Spor kanlından canlı olarak yayınlanacak bu karşılaşma şifreli olarak yayınlanmaktadır. Karşılaşmayı izlemek için D-Smart üyeliği satın almanız gerekiyor.