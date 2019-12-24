Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den imalı paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'da çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek"

Ayrıntılar birazdan...

İşte Fatih Terim'in o paylaşımı