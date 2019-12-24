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  3. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den imalı paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den imalı paylaşım!

Fatih Terim, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Terim "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den imalı paylaşım!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'da çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek"

Ayrıntılar birazdan...

İşte Fatih Terim'in o paylaşımı

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