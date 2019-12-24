Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den imalı paylaşım!
Fatih Terim, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Terim "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter'da çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Fatih Terim paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek"
Ayrıntılar birazdan...
İşte Fatih Terim'in o paylaşımı
Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek.. ?— Fatih Terim (@fatihterim) December 24, 2019
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