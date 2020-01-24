Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'İstifa açıklaması
Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrasında "istifa edecek" yorumlarına Twitter üzerinden yanıt verdi.
Fatih Terim, Arda Turan gerginliği sonrası istifa edeceği iddiaları ile ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, paylaşımını saat 19:05'te yaptı.
Fatih Terim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" ,
Deneyimli hoca, bu paylaşıı ile daha önce "Galatasaray'dan ayrılmam" sözüne gönderme yaptı.
İşte Fatih Terim'in paylaşımı:
Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray— Fatih Terim (@fatihterim) January 24, 2020
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