Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den 'İstifa açıklaması

Fatih Terim, Arda Turan gerginliği sonrası istifa edeceği iddiaları ile ilgili Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, paylaşımını saat 19:05'te yaptı.

Fatih Terim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" ,

Deneyimli hoca, bu paylaşıı ile daha önce "Galatasaray'dan ayrılmam" sözüne gönderme yaptı.

İşte Fatih Terim'in paylaşımı: