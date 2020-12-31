Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasına indirim!

Süper Lig'de oynana Karagümrük maçının ardından PFDK'dan 5 maçlık ceza alan Fatih Terim'in Tahkim Kurulu'na bireysel başvuru yapacağı öğrenilmişti. Galatasaray Kulubü'nün de Tahkim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulunmasının ardından Tahkim Kurulu bugün toplandı. Gün içinde toplanan kurul, Terim'in 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi. 55 bin 500 TL'lik para cezası da 42 bin 500 TL'ye indirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle verilen 5 müsabakadan men cezasının 4 maça düşürüldüğü belirtildi.

Kurulun, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 maç men ve 26 bin lira para cezasını, "Temsilci Raporunda" kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından bir müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası olarak düzeltilmesine oy birliğiyle karar verdiği aktarıldı.

Fatih Terim, böylece Galatasaray'ın 9 Ocak'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı Süper Lig maçında takımının başında yer alabilecek.