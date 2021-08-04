Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi 6 oyuncusundan yoksun!

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, 3. Ön Eleme Turu ilk maçına yarın çıkacak. Sarı kırmızılılar Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

AVRUPA'DAKİ 291. MÜCADELE

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez sahaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez galip gelirken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü.

TERİM'İN 83. MAÇI

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 83 kez Avrupa kupası maçında görev aldı. Geride kalan karşılaşmalarda Fatih Terim'in öğrencileri 32 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 17 beraberlik aldı. Galatasaray, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında rakip ağlara 112 gol atarken, kalesinde ise 126 gol gördü.

6 FUTBOLCUSUNDAN MAHRUM

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Cimbomun yeni transferi Cicaldau da eski takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için Avrupa Ligi elemelerinde forma giyemeyecek..

Bu maçta oynamasında sakınca olmayan yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise bu maçta Fatih Terim'den forma şansı bekliyor.