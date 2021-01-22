Galatasaray ve Beşiktaş peşindeydi! Alexander Sörloth kararını verdi!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gol kralı olan Norveçli golcü Sörloth, yaz transfer döneminde Leipzig ile anlaşmıştı. Golcü futbolcu, Bundesliga'da yeteri kadar forma şansı bulamadı ve beklentilerin altında kaldı. Süper Lig'de zirve yarışından bulunan Galatasaray ve Beşiktaş ise kadrolarındaki golcü eksiğini Sörloth ile kapatmanın peşindeydi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

Fanatik'in haberine göre, Sörloth'a yakın kaynaklar golcü futbolcunun sezon sonuna kadar kesin olarak Leipzig'de kalmak istediğini belirtiyor. Sörloth'un Leipzig'de devam etmesi ve kendini göstermek için şans bekleyeceği söyleniyor.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki golcü bu sezon Leipzig ile 18 maçta sadece 2 gol atabilmişti.