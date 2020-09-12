Galatasaray ve Gaziantep maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kıyasıya mücadelenin başlayacağı maça az bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig yeniden başladı. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe maçından sonra gözler Galatasaray ve Gaziantep FK mücadelesine çevrildi. İki büyük takımın da ilk 11'lerde oynatacağı oyuncular açıklandı.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Fatih
Elabdellaoui
Marcao
Luyindama
Saracchi
Taylan Antalyalı
Belhanda
Emre Kılınç
Arda Turan
Feghouli
Falcao
GAZİANTEP FK'NİN İLK 11'İ
Göğüs silüeti Günay
Göğüs silüeti Oğuz
Göğüs silüeti Djilobodji
Göğüs silüeti Kana Bıyık
Göğüs silüeti Kubilay
Göğüs silüeti Junior Morais
Göğüs silüeti Sousa
Göğüs silüeti Maxim
Göğüs silüeti Güray Vural
Göğüs silüeti Kenan
Göğüs silüeti Felipe