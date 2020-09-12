Galatasaray ve Gaziantep maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig yeniden başladı. Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe maçından sonra gözler Galatasaray ve Gaziantep FK mücadelesine çevrildi. İki büyük takımın da ilk 11'lerde oynatacağı oyuncular açıklandı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Fatih

Elabdellaoui

Marcao

Luyindama

Saracchi

Taylan Antalyalı

Belhanda

Emre Kılınç

Arda Turan

Feghouli

Falcao

GAZİANTEP FK'NİN İLK 11'İ

Göğüs silüeti Günay

Göğüs silüeti Oğuz

Göğüs silüeti Djilobodji

Göğüs silüeti Kana Bıyık

Göğüs silüeti Kubilay

Göğüs silüeti Junior Morais

Göğüs silüeti Sousa

Göğüs silüeti Maxim

Göğüs silüeti Güray Vural

Göğüs silüeti Kenan

Göğüs silüeti Felipe