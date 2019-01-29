Galatasaray ve Kasımpaşa arasında transfer pazarlığı
Galatasaray ve Kasımpaşa transfer pazarlığı için görüşüyor. Galatasaray'ın 12 milyon Euro karşılığında Mbaye Diagne'yi kadrosuna katması beklenirken tarafların Eren Derdiyok ve Trezeguet transferleri için de görüştüğü söyleniyor.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile asbaşkan Abdürrahim Albayrak, Kasımpaşalı Mbaye Diagne transferi için Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner’le görüşme halinde.
Galatasaray'ın 12 milyon Euro karşılığında Mbaye Diagne'yi kadrosuna katması bekleniyor. Taraflar, Eren Derdiyok ve Trezeguet için de görüşme gerçekleştiriyor.
Diagne bu sezon Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 20 gol attı ve 2 asist yaptı. Diagne, Spor Toto Süper Lig gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor.
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