UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, PSG ile mücadele edecek. Galatasaray, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Avrupa kupalarındaki 281. mücadelesine çıkacak Galatasaray, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 107 kez de mağlup oldu. Galatasaray ve PSG'nin ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY - PSG İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PARIS SAINT GERMAIN: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia, Di Maria, Icardi.