Galatasaray Alanyaspor maç sonucu | Galatasaray Alanyaspor maç özeti

Galatasaray, çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilmişti. Sarı-Kırmızılı ekibin turu geçmesi için rakibini en az 3 farklı mağlup etmesi gerekiyordu. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da, Emre Akbaba'nın maçın 10. dakikasında attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti. Alanyaspor 31. dakikada Bammou'nun attığı gol ile beraberliği yakaladı. 55. dakikada ve 85. dakikada Adem Büyük'ün attığı goller sonucunda Galatasaray sahasından 3-1 üstünlükle ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray 3-1'lik galibiyete rağmen turnuvaya veda eden taraf oldu. Alanyaspor ilk maçtaki 2-0'lık galibiyet sayesinde yarı finale yükselen ekip oldu.

GALATASARAY - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

Dakika 10’Ömer Bayram’ın sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Emre Akbaba, kafa golüyle Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

Dakika 15′ Maçta iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Hakeme itirazlarda bulunan Adem Büyük sarı kart gördü.

Dakika 30′ Alanyaspor’un atağında Bakasetas sol çaprazdan çok sert vurdu. Savunmaya çarpan topu kaleci Muslera güçlükle uzaklaştırdı. Dönen topa bir kez daha vuran Bakasetas yine Uruguaylı kaleciyi geçemedi.

Dakika 31′ Alanyaspor’un hızlı atağında sol kanattan ceza sahasına giren Ceyhun Gülselam penaltı noktasına doğru pasını verdi. Forvet Bammou, bekletmeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

Dakika 32′ Galatasaray yediği golün şokunu atlatmak isterken Jean Michael Seri attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Dakika 46′ Galatasaray’da Henry Onyekuru oyuna girerken Martin Linnes yedek kulübesinin yolunu tuttu. Sol beke Ömer Bayram geçti

Dakika 49′ Ömer Bayram’ın sol kanattan ceza yayı üzerine çıkardığı topa Onyekuru vurdu. Direkten dönen topu Emre Akbaba kafayla tamamlamak istedi ancak top kaleci Marafona’da kaldı.

Dakika 55′ Alanyaspor’da Bammou’nun topa elle müdahalesi sonrasında Galatasaray penaltı kazandı. Adem Büyük topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1’e getirdi.

Dakika 85′ Galatasaray, Adem Büyük’ün golüyle skoru 3-1’e getirdi.

Galatasaray maçtan 3-1'lik üstünlükle ayrılmasına karşın turnuvaya veda eden taraf oldu. Alanyaspor ilk maçtaki 2-0'lık galibiyet sayesinde yarı finale yükselen ekip oldu.