Galatasaray yenilmezliğini 22 maça çıkardı

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 22 maça çıkardı.

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Galatasaray yenilmezliğini 22 maça çıkardı

Galatasaray, Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 22 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligde evindeki yenilmezliğine devam etti. Aslan, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Cimbom, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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